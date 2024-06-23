傅嘉莉撇下偶包　師奶曲髮造型搶眼

由藝人陳山聰、張振朗、袁偉豪、朱晨麗、姚子羚、張頴康、傅嘉莉（Kelly）和何沛珈（Roxanne）等人參演的警匪新劇《反黑英雄》將於明晚（24 日 ）播映。近年每次拍劇都必定有驚喜的Kelly，今次在劇中與張頴康飾演夫妻，這次 Kelly為觀眾帶來全新Image，一頭「師奶曲髮」配以街坊裝扮，以及帶點爛撻撻的港女虎媽Style，完全撇下偶包。講到師奶曲髮造型搶眼，Kelly 受訪時笑言：「呢個造型係我同導演一齊設計嘅，大家見到之後都覺得好好笑，話覺得我好似師奶，呢個造型對我嚟講好新鮮，未喺螢光幕上出現過，對於以往嘅我嚟講未必係最好睇嘅一個，但係就好啱呢個角色，導演都話我喺《香港人在北京》飾演咗Funny之後，就知道我唔係以靚為先，一定係以角色為先。」

除了朱晨麗，陳山聰今次與上位小花Roxanne亦有感情戲，雖然山聰與Roxanne年齡有點距離，但絲毫無損二人談情戲份的甜蜜氛圍，談到與山聰首演情侶，Roxanne 透露原來二人並非首度「合作」，並笑言私底下以「偶像」稱呼山聰：「我同山聰唯一一次喺工作上有接觸嘅係《香港小姐再競選》，喺台慶決賽當晚，佢係問我問題嘅嗰一位視帝。之後我見到佢成日都會叫佢做偶像，因為佢就算經歷過好多高低起伏，但都從來冇放棄過，仲得到好好嘅成績。同山聰有對手戲我係好開心㗎，期待多過緊張。」