中文金曲︱周吉佩獲進步奬：好開心十幾年後再企上台

「第45屆十大中文金曲」今晚（23日）假九龍灣國際展貿中心舉行，相比其他音樂頒獎禮，現場應援的粉絲人數寥寥無幾，其中只有李幸倪、馮允謙、洪嘉豪及曾比特有粉絲舉牌應援，但人數有限，相當凋零，而DJ Soda就性感上陣，非常養眼！

歌手曾比特（Mike）先拔頭籌並連中兩元，獲得「優秀流歌手大獎」以及憑《魔氈》奪「十大中文金曲」獎，他上台時多謝大會、唱歌老師及粉絲外，並感謝公司為他推出這首曲風特別的歌，他又指：「冇諗過第一個（攞獎）係我，未來會繼續做好音樂。」

至於第二首金曲由雲浩影的《回憶半分鐘》獲得，首奪該獎項的她表示：「多謝電台、公司、曲詞編監、粉絲，我喜歡同喜歡我嘅人。」第三首金曲是洪嘉豪的《只要你不尷尬》，他除了多謝電台、公司及粉絲外，特別鳴謝會場：「今次係我第一次同最後一次講，多謝Star Hall。」因場地在本月底便要清拆。

另外，最佳進步奬金銀銅，分別由女子組合Lolly Talk、《中年好聲音》歌手周吉佩及CY陳宗澤奪得，周吉佩在台上稱上一次以個人身份參加十大中金曲已是2008年：「好開心十幾年後再企上台，同可以攞呢個咁好獎項。」司儀問到小朋友是否有觀看節目，他即時「愛妻號」上身表示：「多謝太太照顧一對小朋友。」而Lolly Talk七缺一，成員阿蛋因腳趾骨裂未有現身，她們發表得獎感言時心繫阿蛋：「好遺憾唔齊人，阿蛋整親，多謝粉絲同我哋嘅家人，我哋會繼續努力同進步。」