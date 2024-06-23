李爾晨伍倩彤出走蘇格蘭掛愛情鎖　罕談婚姻觀念

藝人李爾晨（Kyle）及伍倩彤（Gillian）主持的全新品酒旅遊節目《尋醉蘇格蘭》將於 TVB Plus播映，這是Kyle與Gillian繼真人騷《CP 訓練營》後再度合體做「品酒 CP」，遠赴有「威士忌之鄉」的蘇格蘭展開十日九夜尋醉之旅。

本周二和周四兩人造訪馳名的「私奔小鎮」，原來英格蘭與蘇格蘭法定結婚年齡不同，很多18歲以下的英國小情侶會瞞著父母偷偷到蘇格蘭結婚，小鎮亦因此命名。Kyle與Gillian入鄉隨俗手綁印有蘇格蘭裙圖案的絲帶，體驗傳統「鐵針行禮儀式」，合卺交杯喝威士忌。之後兩人另外還到了附近的五星級酒店，深入以婚姻為主題的酒吧品嘗特色雞尾酒。

談到婚姻觀，兩人看法南轅北轍，Gillian自認屬保守及理性派，並謂會聽從父母之言，認為如果父母反對一定有原因：「婚姻唔係小朋友玩泥沙，唔可以淨係活喺粉紅色嘅戀愛泡泡入面。」屬「激情型」的Kyle則認為婚姻屬於兩個人的事，只要真心相愛會為對方私奔：「我有諗過自己嘅婚禮會喺類似海邊舉行，兩個人講一句就係，對我嚟講太多儀式感嘅婚禮，我其實麻麻地。」之後兩人還到情侶打卡熱點，位於Gretna Green的愛牆，並響應傳統在該處掛上愛情鎖。