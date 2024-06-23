豊田萌繪 美乳聲優3度誘惑

喺日本，唔止寫真女優會出寫真集，樂壇偶像、體壇選手、AV脫星以至著名聲優都會踩過界，騷一騷自己嘅迷人美態！好似今日為大家介紹嘅豊田萌繪，就係近年涉足寫真界嘅聲優界美女！

白滑小甜心

聲優即係聲音演員，雖然係靠把靚聲嚟搵食，但唔代表佢哋嘅顏值會比起幕前嘅演員同歌手遜色，所以過往有唔少聲優推出寫真集，好似佐倉綾音、相良茉優、井澤詩織、小倉唯，同埋筆者勁欣賞嘅好波聲優夜道雪！至於早年於動畫《吹響吧！上低音號》中為主要角色川島綠輝擔任配音的豐田萌繪，亦以聲優身份踩入寫真界。雖然阿妹已經29歲，但個樣望落仲係好後生，同佢個名一樣萌味十足，如果話佢只係20歲，相信好多人都唔會提出質疑。再者，萌繪嘅身形嬌小，骨架纖巧得嚟又有少少肉地，襯埋心口一對D奶同一身雪白鮮嫩嘅肌膚，確係幾有吸引力！

多才多藝

喺日本茨城縣出生嘅萌繪，由於對聲優呢份工好感興趣，於是喺2012年參加第一屆Style Cube聲優選拔活動，最終脫穎而出，成為聲優實習生，而首個聲演作品就係動畫《其中一個是妹妹！》。萌繪之所以咁鍾意做聲優，有兩大原因，除咗本身係一名熱愛動漫嘅宅女，仲因為見到唔少聲優有機會登台演出，人氣仲相當高，所以好想加入佢哋嘅行列。

話時話萌繪唔止以從事聲優工作為榮，仲係一名多才多藝嘅靚女，試過同另一位聲優伊藤美來組成Pyxis，以歌手身份登台，又曾經拍過電影！另外，阿妹喺2017年仲推出首本寫真集，結果大獲好評，所以喺2019年再出第二本，而喺今年更加出到第三本，唔止遠赴新西蘭取景，更少有地換上內衣上陣，相信一定吸引到好多寫真迷支持。