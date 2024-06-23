梁芷珮千尺相連新居曝光　露台大到可以BBQ

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）憑主持旅遊節目《潮什麼》系列而大受歡迎，她與老公Kenneth更夫妻檔拍住上成為旅遊KOL，形象正面的她更獲不少廣告商垂青，有傳接廣告已年賺百萬。梁芷珮一家原本月花4萬租住九龍站上蓋近千呎的三房海景豪宅，但因租約期滿要搬遷，近日他們已正式搬大屋，她日前分享新屋的影片，並寫道：「我搬咗屋喇！🥰❤️比（畀）大家睇吓新屋個廳先！呢個單位好開陽（揚），仲有我地（哋）最鍾意嘅平台仔！搬遠咗不過空間大咗好多。」

片中所見，新屋裝修簡約，剛搬入新屋的他們尚未布置好傢俬，大廳暫時只擺放了掛牆大電視、按摩椅、酒櫃及小量家具，空間相當闊落，入門側邊就是開放式廚房，擺放了雙門大雪櫃，同樣空間感十足。新屋景觀開揚，可望翠綠樹木同海景，落地玻璃外的露台亦十分大，設有戶外茶几、餐枱、太陽傘等等。梁芷珮亦有晒出睡房的照片，可見放了一張雙人床後仍有很多空間，更可以「三邊落床」。

梁芷珮曾自爆早年住過劏房，她在TVB節目《樓價有得估》中時亦自言鍾意四圍搬，一家五口由700多呎的青衣單位搬到970呎的九龍站上蓋的三房海景單位，早前她曾分享睇獨立屋的影片，直言非常滿意，但最後他們就搬往東涌，據知租住的新屋是相連單位，面積比舊屋大，而且設有露台方便BBQ。