袁偉豪「惡霸」再升級　陳山聰誓報血仇

視帝陳山聰將於新劇《反黑英雄》中，和袁偉豪上演正邪對決，當中還不乏肉搏、飛車、槍戰和爆破等緊張刺激的場面，為觀眾展現「港式暴力美學」。

無綫劇集《反黑英雄》明晚8時30分於翡翠台首播，陳山聰、袁偉豪（Ben）、朱晨麗、張振朗、姚子羚、張頴康、傅嘉莉與黃子恆等上演正邪對決。此劇由《新聞女王》的總監製鍾澍佳和《星空下的仁醫》監製方浤酌攜手打造，以充滿港味的鬧市、橫街窄巷追逐、埋身肉搏、槍戰等激烈場面打造「港式暴力美學」。

《反》劇由5年前一宗金舖劫案開始，陳山聰、張振朗、林景程等的「師傅」遭悍匪Ben擊斃，令眾人命運被改寫。山聰多年來未能忘記血海深仇，對Ben窮追不捨，黑白對立，硬碰硬較量。山聰表示今次要與現實中的好兄弟Ben「決裂」劃清界線，拍攝時亦特別多動作場面，包括飛車、打鬥、爆破等，相信會令觀眾看得熱血沸騰，他說：「有幾場捉阿Ben嘅戲都好深刻，肉搏之餘，又掹住車邊去捉佢，同振朗一齊制服佢嗰場戲都好精彩，好深刻。動作戲好多，今次都有受傷，撞傷咗上5吋下5吋，痛咗成個月。」

朱晨麗功底過硬唔輸蝕

而Ben繼《刑偵日記》後再次挑戰奸角，無惡不作，他說：「劇中我係一個毒販，打劫、走佬，又要打交，又要畀人打，動作戲好多，化瘀傷妝化咗好多日，有場打戲仲拍咗兩日。」至於朱晨麗與陳山聰在戲中雖然飾演過氣情侶，但兩人在追捕Ben時卻默契十足。朱晨麗更巾幗不讓鬚眉，打到飛起，動作戲功底紮實，令人眼前一亮，她表示：「打戲拍過好多，但今次劇入面真係好多動作場口，辛苦得嚟係好開心，同埋今次合作模式唔同，喺深圳、香港取景，演員合作特別有默契，成個過程好開心。」

張振朗姚子羚上演淒美愛情

張振朗在劇中的角色正邪難辨，相當出位，由執法人員變成蠱惑仔，協助飾演江湖大嫂的姚子羚打理黑幫生意，兩人互生情愫，卻是一對淒美CP 。子羚透露今次劇中有八成戲份都與張振朗一起演出，她飾演非一般江湖大嫂，形象斯文，較少江湖味道。而振朗在劇中的動作場面多多，直言拍攝時相當緊張刺激，還大讚首次合作的子羚是實力派演員：「佢啲戲非常之好，我哋感情係比較淒美，嗰種情係可以細味，知道大家冇可能，但係都會繼續守護住大家嗰種，角色幾特別。」

張頴康傅嘉莉「錢」景受困

張頴康於劇中飾演執法人員，一舉一動都入型入格，他貫徹現實中的「愛妻號」形象，對劇中的太太傅嘉莉愛錫有加，相當顧家，但原本其樂融融的一家5口，卻因外母欠下巨債而好景不常。丘梓謙與新演員曾文心在戲中飾演一對苦命鴛鴦，為生活鋌而走險。在處境劇《愛．回家之開心速遞》中扮演「葱頭」的丘梓謙今次放下乖乖仔形象，為愛誤入歧途，作奸犯科，一心要幫助女友脫貧，他於宣傳片中持刀目露兇光，令人印象深刻。