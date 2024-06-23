中文金曲︱Gin Lee成女大贏家　DJ Soda拋巨胸打碟掀高潮

歌手JW（王灝兒）、泳兒、炎明熹、陳柏宇及李幸倪（Gin Lee）獲「優秀流行歌手」大獎，其中陳柏宇及Gin Lee分別憑《懷舊是一種品味》及《企好》獲「十大中文金曲」，Gin Lee更榮登「最優秀流行大獎」女歌手，一人獨攬3獎，成為女大贏家，非常犀利！

來自韓國的DJ Soda穿上金色爆乳裝上台捽碟，她以廣東話自我介紹：「我係DJ Soda。」，大會將容祖兒、張學友、梅艷芳、郭富城等的粵語經典歌組成串燒歌，加上60名舞蹈員上台跳舞及她不停烏低身大騷4吋長事業線，炒熱全場，台下歌手如李幸倪、泳兒、馮允謙等起身跳舞，將頒獎禮霎間變夜場，在全體歌手上台作閉幕儀式時，見馮允謙不停跟DJ Soda密密斟，不過傳向已故李玟等致敬的表演環節未有「出現」。

首次取得「最優秀流行大獎」女歌手的Gin以粉紅長髮配合大露背裙現身，她感謝每位同事，幫她完成很多願望，承諾會繼續做好音樂及本分，望透過音樂給城巿更多愛、希望及正能量。JW自分手後首次出席頒獎禮，她以短打露腿上陣，見她笑容滿臉，似未受情變影響心情，不過獻唱時她不停望着寫在手上的貓紙，但水準依然。泳兒身穿金色透視長裙，透出黑色的打底衣，若隱若現。炎明熹一如外界所傳未有出席，陳柏宇亦有事未能出席。

至於「最佳中文唱片獎」樂隊由Dear Jane的大碟《X》獲得，他們表現興奮：「花咗兩至3年時去做，好開心得獎。多謝大家繼續買唱片，唔想喺博物館先見到，大家可能未必有播放器，買嚟當係一個心意，而且冇網絡都有實物可以聽。」「最佳中文唱片獎」女歌手則由菊梓喬的《隨意瞞》取得，她黑色低胸裝晒線性感上陣，她坦言：「知道大家唔係買一隻，而係十隻起跳，所以我先攞到呢個獎。」