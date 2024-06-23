好多運動項目都係鬥快，但講到床上運動，由除衫開始，到熱身動作，以至真正埋牙，識得放慢節奏，先可以體驗到箇中樂趣！今日就同大家慢慢分享同「慢（Slow）」字有關嘅性話題吧！

Slow Exotic舞孃術語

每個行業總會有一套行內術語，美國脫衣舞界亦唔例外，當中有所謂「Slow Exotic」，意思指舞孃以慢動作剝衫，咁樣做係為咗增加誘惑程度，搞到性急嘅客人心癢癢，貼士都會畀多啲。

講起慢動作，唔少男士都以為女性比較享受慢速嘅活塞動作，但據性學家Petra Zebroff博士發表嘅論文指出，呢個講法成立與否，係要睇年齡，35歲以下男女偏好快節奏，而35歲或以上至會鍾意慢慢嚟。

Slow Dance樂趣無窮

無論係乜嘢性愛體位，當去到進行活塞運動時，快慢好隨意，但性學家話有一招叫「Slow Dance」，聽個名都知要慢慢玩先過癮。首先，女方坐喺枱邊，身體挨後，用雙手作支撐，男方則自動埋位，將女伴嘅一隻腳托喺肩上，就可以進行活塞運動。聽落呢一招冇咩難度，何解宜慢不宜快？據專家解釋，男女雙方喺曳曳時，互相有視線交流，加埋動作夠鹹濕，慢慢歎嘅話，可進一步激發雙方嘅慾火。係咪真係咁正？相信要試過至知。

《Goin' Down Slow》叫好叫座

喺海量推出嘅四仔作品中，能夠做到賣得又多人讚，已經係唔容易，仲要被捧為經典，當然要有啲特別元素加持，而呢套喺1988年推出嘅《Goin' Down Slow》之所以咁成功，就係因為由殿堂級男脫星John Leslie執導。入選AVN同XRCO名人堂嘅John Leslie，從演生涯屢獲殊榮，轉型做導演之後，首套作品《Nightshift Nurses》已經令佢成為年度四仔導演，所以當年呢套四仔邀請到紅極一時嘅脫界天后Shanna McCullough、Ona Zee同Alicia Monet參演。至於故事發展圍繞出軌人妻同八卦鄰居，喺戲院上映後相當賣座，錄影帶更要提早一個禮拜預約，足見呢套四仔拍得有幾正。

同場加映：「我慢」系列代表作

日本AV片名成日會見到「我慢」二字，解作「忍耐」、「自制」，通常會喺前面或後面加個否定詞，變咗「不能忍耐」嘅意思，而由FALENO喺2022年推出嘅《感覺太正我忍唔住喇…》，可以話係「我慢」系列嘅近年代表作。究竟邊個咁正，搞到男優忍唔住？之唔係女主角桃尻香名芽，當時年僅19歲嘅佢，唔止個樣勁可愛，對奶仲有成35G咁大，最重要係床上演出含蓄得嚟又有啲奔放，可以話係淫在骨子裏，試問男優又點會唔獸性大發呢？