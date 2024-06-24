【是日通勝】

農曆五月十九

甲辰年 庚午月 己未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：交易、出行、動土

忌：行喪、成服、除靈

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：21、39、28

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：工作失誤惹來批評，宜重新思考與檢討。

金牛座：財運呈上升之勢，趁機做理財計劃有着數。

雙子座：正財運上升，不難憑工作表現獲加薪機會。

巨蟹座：只要言行對得住良心，遇上瘟神也不用怕！

獅子座：事業運稍遜，謹記安守本分，忌越俎代庖。

處女座：社交運強，多與不同人互動，助啟發思考。

天秤座：心中有股悶氣，建議找好朋友為你分憂吧！

天蠍座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

人馬座：財運差，做人不能太自私，要多為人設想。

山羊座：無品之人不值得愛，交友擇偶要帶眼識人。

水瓶座：包容不等於縱容，要讓伴侶認清你的底線。

雙魚座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 財運旺

（跌）牛 多阻滯

鼠：主動參與社交活動，將會有意外收穫。

牛：是日沖煞，投資易虧損，感情出問題。

虎：盡了力便可，過分追求完美有反效果。

兔：被瑣事弄得焦頭爛額，提防情緒失控。

龍：懂得謙讓包容，可在社交場合獲好評。

蛇：好運降臨，處理大小問題均胸有成竹。

馬：財運大好，易有得財、收禮物的機會。

羊：留意消化問題，別吃過多刺激性食物。

猴：只需做好風險評估，投資獲利機會高。

雞：尊重伴侶的想法，感情關係會更牢固。

狗：工作狀態不錯，但在投資領域要小心。

豬：減少抱怨，正面心態可令事業有轉機。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人肉提款機

當一個人走霉運時，頭腦自然不夠清醒，往往被坊間一些「高手」有機可乘，藉着你的空虛無助，不知何去何從的時候，打着宗教信仰的旗幟，利用自己的騙人伎倆來俘虜信眾，他們盲目地追隨，並不斷奉獻金錢，其收入比看風水批命更要豐厚呢？在這裏，不禁要反問這些人得到了甚麼？馬上發財？美好姻緣？健康長壽？有否真正去了解那些「高人」的傳承？

在香港，甚麼人都有，而宗教錢最好賺，只要懂得包裝，多做宣傳，甚至自稱再生佛陀也會有人信。當然，大家都明白，一個心眼不好的人，下場往往很慘，但由於這類「高人」太容易賺錢了，開口一天可賺過百萬元，一個項目也可賺千萬，所以這些人怎樣叫都叫不醒。再看看這些人只有入沒有出，從不做任何善事，就算有，都是用來作宣傳的代價。古往今來，心眼不好的人，從來不得善終，縱然有頂級財富，家不成家，最後臥病在床，孤獨終老。至於被迷惑的信眾，不知不覺做了這些「高人」的人肉提款機。

佛家口中有所謂五毒心，即貪、嗔、癡、慢、疑，當中疑是最毒的，當你常常對別人有疑心，就會錯失好多機會，你的品格，就是你的格局。

善良本無錯，保護不了自己就不對了，不要被別人牽着鼻子走，否則誰也救不到你，因自以為是，甚麼都不是。