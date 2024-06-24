十大中文金曲︱李幸倪3獎威盡女歌手　甩拖王灝兒蒲頭

港台主辦的《第45屆十大中文金曲音樂盛典》昨晚假即將拆卸的九展舉行，全晚頒發42個獎項，然而到場的一線歌手寥寥可數，現場可謂「星光稀少」，場外亦僅得李幸倪（Gin Lee）、馮允謙及曾比特等的粉絲舉燈牌打氣，人丁單薄，最終Gin Lee橫掃3獎，成為女歌手大贏家！

昨晚大批得獎歌手No Show，包括憑《隱形遊樂場》獲「十大中文金曲獎」的張敬軒，他有心地拍片致謝：「多謝大會畀我嘅肯定，以及揀選我嘅音樂，2024年係個新開始，我會做好多好嘅音樂。」而江海迦（AGA）同時勇奪「CASH最佳創作歌手獎」銀獎及「優秀流行歌手大獎」，不但沒有到場，甚至連短片也沒有準備。

魏浚笙憑《遺忘了初心的我們》奪得「十大中文金曲獎」及「優秀流行歌手大獎」，同樣選擇「隱形」；人氣急升的「樂壇小天后」炎明熹一如賽前所料，缺席下仍獲頒「優秀流行歌手大獎」；同獎項另一得主陳柏宇，以及憑《又十年》獲「優秀流行華語歌曲獎」的張學友同告缺席，教粉絲失望不已。

馮允謙大豐收

綜觀全晚賽果，到場歌手位位滿載而歸，女歌手方面，大贏家Gin Lee憑《企好》奪「十大中文金曲獎」，同時獲頒「優秀流行歌手大獎」，並首度登上「最優秀流行歌手大獎（女歌手）」寶座，認真威水！馮允謙亦連中3元，憑《給你幸福所以幸福》奪「十大中文金曲獎」，同時獲得「CASH最佳創作歌手獎」金獎及「優秀流行歌手大獎」；而曾比特獲頒「優秀流歌手大獎」，並憑《魔氈》奪「十大中文金曲獎」。

團體方面，組合Lolly Talk因隊員阿蛋受傷缺席，唔齊人下捧走「最佳進步獎」金獎，並擸走「最佳樂隊／組合」銀獎；而金獎則是Dear Jane囊中物，同時憑《為何嚴重到這樣》獲「十大中文金曲獎」及「最佳中文唱片獎」，主音Tim自爆昨日是囝囝生日，可謂四喜臨門！

另外，月前宣布分手的王灝兒（JW）獲得「優秀流行歌手大獎」，亦是她甩拖後首度公開亮相頒獎禮，全程笑容滿面，似已走出情傷陰霾，但獻唱時不停望手上的「貓紙」。至於人氣男團MIRROR成員Ian及Jer本入圍「優秀流行歌手大獎」及「十大中文金曲獎」，惟最終食白果，沒有像其他缺席歌手般接連捧獎。

DJ Soda倒奶搶鏡 SM辣㷫全場

大會昨晚除頒發各大獎項外，還加設表演環節，打頭陣的嘉賓是久未在香港舞台演出的樂隊Supper Moment（SM），一連唱出《橙海》及《無盡》，全場觀眾High爆，亮起手機燈揮動，台下的曾比特及JW亦隨音樂搖擺身體，唱到中段時，主音Sunny衝落台掏出手機與觀眾自拍，留下值得回憶的一刻。

另一表演嘉賓是來自韓國的DJ Soda，在頒獎禮開始前，她穿上超低胸晚裝大擺「倒奶」甫士任影唔嬲，相當識搶鏡！