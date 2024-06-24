張致恒宣布沉痛消息　雯雯疑再情緒不穩

長期財困的藝人張致恒（Steven）早前返內地登台賺錢，之後又晒出成功考獲地盤平安卡，加入吳浩康的「職安真漢子」行列，以為人生終邁向光明，原來張家又遇上「喪事」，兩夫妻深受打擊。

日前Steven在社交網的限時動態分享痛心的消息，指一家六口痛失「肥妹」，即是他家中所養的哥基狗，他寫道：「再見啦，肥妹天堂見」，又畫下愛犬的可愛樣。而Steven發布沉痛消息前的數小時，其太太雯雯就社交網發放負能量：「每一秒，都好像呼吸唔到，心好痛，完全冇咗動力去行落去」，相信她是受愛犬離世而傷心，而直至昨日（23日），雯雯似乎仍未撫平喪狗之痛，更晒出黑頭像外，甫文亦有點語無倫次：「買野印，死左（咗）隻狗，腳印姐。」

其實今年5月，雯雯於社交網上載以「最難過的一星期」為題的短片，分別遇上連串不幸事件，其中最令雯雯不能接受是連愛犬也疑患上癌症：「自己持續肚痛，仲要日夜夜照顧朗朗，擔心狗狗。我宜（依）家就算要瞓街，咩都冇晒，我只希望所有小朋友同狗狗可以健康，唔好離開我。」而6月頭，她又分享過帶愛犬到元朗一間收費出名貴的24小時獸醫診所，可見她就算「手緊」，仍然肯為狗狗付出，明顯是愛狗之人。