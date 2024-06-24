葉振棠皇帝Look正式封咪　Encore唔唱靠燈海道別

歌手葉振棠（棠哥）昨晚（23日）在紅磡香港體育館舉行一場《葉振棠80告別樂壇演唱會》，是他入行的首個紅館騷，亦是他的個人告別騷，現場座無虛席，大批圈中好友包括胡楓、羅蘭、黃淑儀、黎比得、宗志光、盧敏儀與老公孫敬安等亦有到場支持。葉振棠亦邀來多位圈中好友包括陳潔靈、米雪、雷安娜、鄧建明、張德蘭、夏韶聲、袁文傑、劉錫賢、周國豐、《中年好聲音》李佳及劉可擔任演唱會嘉賓。

演唱會於晚上8時半準時開始，穿上一身閃銀色西裝，以貓王造型閃亮登場的棠哥，以一曲《Saturday Night Fever》為演唱會揭開序幕。他在台上分享感受，感謝大家成就了他首個紅館騷，坦言講多少次多謝也不夠，並向大家鞠躬致謝。他表示因年幼時一場病，令他視力出現問題，是人生一個遺憾，但幸好學習了結他，令他成為「Band仔」繼而加入樂壇：「最緊要開心，我思想簡單，每日浸喺音樂，唱好啲歌！」

他表示入行後即遇上人生中的最佳拍檔，嘉賓陳潔靈隨即登場，二人合唱《Windflower》，她笑指當年這歌很受歡迎：「一直都想同佢台上一齊唱，終於等到佢80歲先有機會。」

隨後棠哥邀請另一嘉賓米雪出場，二人合唱《太極張三豐》，米雪表示棠哥唱了很多電視劇主題曲，當中以她演出的劇佔最多：「你唔好封咪啦，大家唔捨得你！」 而專程由溫哥華回來的雷安娜，就跟棠哥合唱《願你待我真的好》。

演唱會中段，棠哥以一身皇帝造型現身，唱出一系列經典武俠劇主題唱，向兩位已故音樂大師顧嘉煇與黎小田，及兩位已故無綫導演王天林及蕭笙致敬，藝人郭秀雲兒子龐景峰則在台上表演武術。之後還有好友張德蘭、夏韶聲等輪流上台跟棠哥合唱。

演唱會尾聲，當棠哥唱過《忘盡心中情》及《你是我的眼睛》後，繞場一周揮手跟歌迷道謝，而隨着他走到台中央，將手中金色咪高峰放進咪架中，棠哥正式封咪。

Encore環節，周國豐首先登場，他表示今次是棠哥第一個紅館騷，但卻有一個傷感封咪儀式，他叫大家用掌聲打動棠哥，隨後棠哥再次升上舞台，周國豐說：「棠哥真係好狠心，你支咪呢？」棠哥風趣回應：「我唔係無叉用，係無咪用。好感動，80歲仲有咁多觀眾支持。」由於他已封咪，故不可再Encore，周國豐叫觀眾亮起手機燈，全場1萬2千位觀眾以一片燈海及大合唱《忘盡心中情》，作為送給棠哥一個美好回憶，演唱會亦於晚上11時40分正式結束。

棠哥騷後受訪，問他會否不捨？他說：「開心事，都已經80歲，應該休息吓，唔係以後唔唱歌，係唔再開個唱，做個唱好大壓力，需要好大體力，今年仲啱啱好，出年都唔知有冇體力，不過慈善性質、有用嘅嘢都會出席。」談到今次表現，他給予自己80分，表示因忘詞導致出現瑕疵，亦因視力問題難以用字幕機，已經盡量記歌詞，笑言記到幾十首歌詞也覺得自己好叻。提到原先是邀請了葉麗儀與他合唱《誰知我心》，他說：「佢喺澳洲有啲事忙所以返唔到嚟，佢老公今年都係80大壽。」

他表示會先稍作休息，或考慮外遊，但笑言最多休息1、2個星期：「我平時就算唔係做騷都會每日都練歌，Keep住個狀態，我本身鍾意唱歌。（做封咪決定難嗎？）好多朋友都勸我話80歲，休息吓啦，個唱真係需要好大體力，做文化中心好濕碎，做紅館要10倍，包括準備功夫和體力。」他直言終於完成紅館夢很高興，又指其實一直想跟葉麗儀合作在紅館開騷：「我哋10年申請咗8次都唔得，今次終於做到好開心，可能見我唔唱，畀個機會我，哈哈！」他坦言自MIRROR事件後，條例及檢查變得非常嚴謹：「政府規定四日搭台，一日拆台，一日總綵排。我知道有好多歌手爭呢個期，本來想做兩場，傾過但無人讓出嚟，前後都有人做。（可惜？）都無計，做到一場都開心啦，叫完成咗個夢想。」