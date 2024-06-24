Gin Lee奪3大獎繼續儲子彈入市　加簽合約冇問題

歌手李幸倪（Gin Lee）晚上在九展舉行的「第45屆十大中文金曲」中成為女歌手大贏家，奪得「優秀流行歌手大獎」、「十大中文金曲獎」及「最優秀流行女歌手大獎」3個獎項。對於成為女歌手大贏家，她指好開心、好圓滿、好滿足，開心努力被肯定，歌曲受大家喜歡和支持，得獎亦是推動力。

講到加入英皇兩年來一直取得佳績，未來會不會愈來愈大壓力﹖她說：「係有責任，每次攞完獎，除咗肯定仲係責任，會繼續堅守歌手專業同本分。」她指見到同事很開心，相信他們也滿意，有個交代。至於，慶功她指隨時也可以請同事成飯，但自己為了新歌MV則不能放肆，要保持靚靚體態。問到可會置業獎勵自己﹖她說：「儲緊錢，希望好快，但要等多陣，有𥄫住啲樓價，可以等多陣，努力儲多啲子彈先。」她又希望老闆加人工，因為公司好好，就算要加簽合約也沒有問題。

講到今年的目標Gin Lee希望盡快推出自己所寫的新歌，希望7月能面世，MV能帶給大家新鮮感。笑問可會要求挑選靚仔做MV主角，包括謝霆鋒？她笑說：「大師兄梗係想，一直都等緊機會想同佢音樂上合作，或者佢開電影都希望可以參與其中一個角色，動作角色都可以，MV試咗吊威吔，有少少經驗，再下功夫就可以，有機會就會畀心機。