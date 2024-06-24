馮允謙創作歌手獎5年霸　周吉佩16年後再現十大金曲

歌手馮允謙（Jay)昨晚（23日）分別奪得《十大中文金曲獎》《優秀流行歌手大獎》和《CASH最佳創作歌手金獎》3個獎項，其中《CASH最佳創作歌手獎》Jay更是連續5年獲得此榮譽，成功5年霸，令他意想不到，自言今年大豐收，覺得幸運和好大鼓勵，對公司有所交代。提到2010年曾經停過下來，自從加入公司後，獲得好大自由度去做音樂，近日他分別替MIRROR成員JER及AK寫歌。每次出席頒獎禮，能夠有機會上台覺得好感恩：「不過我今日唱得麻麻，耳機有少少影響，自己狀況都唔係幾舒服，不過都唔可以當係藉口。」Jay又透露近日工作繁忙，反而增磅，他解釋因為寫歌有時十幾個鐘鐘坐着不動，自嘲腰間已長出「士啤呔」，遲些要跑步減肥。另外，之前有傳頒獎禮設有致敬環節，但港台公關回覆稱並無此環節。

《中年好聲音》第一季歌手周吉佩（吉吉）在「第45屆十大中文金曲」中獲最佳進步銀獎，對上一次出席十大已是2008年，當時未有任何獎，對時隔16年奪獎感到開心，昨晚（23日）重遇好多老朋友：「好意外，無想過，多謝畀機會中年人。」由於昨晚他與其他「中1生」到麥花臣開騷，攞獎後即趕去開騷，打算完騷後同太太食飯慶祝，直言：「呢個獎太太有份，因為屋企好多嘢兼顧，我要做騷成日唔喺屋企，小朋友最近又要考試，太太好大壓力。（你做老公有冇進步？）有120分無得再好，做爸爸就有待進步。」計劃7月趁小朋友放暑假去泰國旅行：「參加中年好聲音後有份使命感，希望大家接受中年人從新出發，今次係好大強心針，希望更多成員可以攞獎。」