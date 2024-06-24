Taylor Swift倫敦最後一場騷　男友首次登台任表演嘉賓

美國樂壇天后Taylor Swift自上周五（21日）開始一連3晚在美國溫布萊球場舉行演唱會，而她的美式足球員男友Travis Kelce 3晚都有捧場，昨晚最後一場他更破天荒首度上台任舞蹈員，實行給粉絲一個驚喜！

身穿「踢死兔」及戴着紳士帽的Travis於《Tortured Poets Department》部分驚喜上台與其他兩名Kameron Saunders 與Jan Ravnik一同出現，觀眾即時喝采，Travis施展舞技之餘更用扇為女友撥涼，最後他更大玩「公主抱」將女友抱起行落台。今次是Travis首次與女友同台演出。

另方面，Taylor 3晚倫敦騷都吸引到大批名人紅星到來捧場，除了首晚威廉王子（Prince William）與子女之外，昨晚last一場紅星傾巢而出，其中包括奧斯卡金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett）、前披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）、美國男歌手Jon Bon Jovi等。

於倫敦拍戲中的荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）亦抽空於倫敦第2場騷現身，他出現即成為在場觀眾焦點爭相拍照，有女粉絲更相贈「友誼手鍊」給他。演唱會舉行期間，「靚佬湯」亦被影到與一眾星級觀眾在貴賓帳篷內跳舞狂歡，期間跳到熱「靚佬湯」更除下外套，而Taylor男友亦被影到雙手從後搭住他的膊頭狀甚好友。照片曝光後，有網民就串爆他竟然缺席女兒蘇莉（Suri Cruise）於上周五（21日）於美國舉行的中學畢業典禮而選擇去睇騷，沒有盡父親職業。而同樣第2晚與老婆及兒子前來的英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）事後亦於社交網站留言大讚Taylor個騷好出色，並暗示與她的「巨型男友」飲酒。