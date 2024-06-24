詹天文同炎明熹唔傾合約問題　JW自爆一月已分手

聲夢出身的詹天文（Windy）和林智樂（Felix）昨晚（23日）出席《十大中文金曲》頒獎禮，分別獲「最有前途新人」銀獎及銅獎，2人都大表意外，Windy感覺受寵若驚，Felix認為是完滿的一年。提到聲夢小天后炎明熹（Gigi）傳將離巢無綫遭雪藏，昨晚雖然獲得「優秀流行歌手大獎」也未有出席領獎，雖然如此，Felix不覺意露口風，表示自己獲獎，第一時間收到Gigi的恭賀短訊，證明Gigi雖然人不到，但心繫着頒獎禮。

Windy表示與Gigi私下不會傾合約問題，因為每人合約期有長短，又會有些秘密，認為Gigi若想講便會講，自己不會追問，但Windy和Felix兩人的合約還有很長時間。Windy表示:「Gigi今晚冇嚟我都有少少唔開心，聽到叫佢個名時，我都望一望，但見唔到佢，有啲down。」提到聲夢3小花7月開騷獨欠Gigi，Ｗindy坦言當初也感到錯愕：「如果3缺一就唔係After Class，但如果係3人演唱會，做好我哋演出就OK。」Felix透露上星期曾見過Gigi，Windy就很久未見過Gigi了：「我之前有喺社交網Po過限時動態，Gigi有留言叫我加油，我覺得傳聞有真有假，所以無問佢。」

王灝兒（JW）自與富貴男友葉韋彤分手後首度露面，她表示分手是一月的事，當時未有向外公布，與前度是和平分手，分手再見亦是朋友，現在心情很好，剛完成音樂劇和廣州演唱會，工作亦好充實，對有網民批評她只能共富貴，不能共患難，她未等記者說完，就表示知道外界對她的批評，完全有聽到，但稱：「唔係所有人明白，只有朋友、屋企人知我性格，唔認識我嘅一定會有批評，做呢行係預咗有聲音。」早前她買樓及雪卵是為給自己突破，也是當買個保險。透露現時單身，問是否已準備迎接新戀情？她說：「Have fun with life，人生就係咁，自己又好勤力做嘢。（以後拍拖唔公開？）以後所有嘢會低調，畀你哋嚇親我。（你同朱敏瀚依家乜嘢關係？）從來都只係朋友關係，應該無發展機會喇！」