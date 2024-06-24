Jeffrey被批跳唱皆廢　不忿被誤解：難道默默練習要大聲宣布

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan），聯同魏浚笙（Jeffrey）、邱彦筒（Marf）和陳凱詠（Jace）前晚（22日）假亞博舉行拉闊音樂會，不過有粉絲質疑Jeffrey掛住飛巴黎時裝周，疑排練時間不足搞到「跳唱皆廢」，看似多Solo表演，但其實係根本冇時間同其他人綵排。

咖啡豆（Jeffrey粉絲名稱）留言質疑佢浪費表演機會，雖然Jeffrey在台上又自彈自唱、抱起Marf、同Edan合唱《今期流行》，即使佔5首獨唱歌但演出未夠出色，引得Jeffrey回覆：「多謝你支持，有時唔係唔想夾，係大家都比較擅長跳舞同想玩多啲跳舞，所以即使想盡力夾都夾唔得多，有心無力啊，我已經好努力盡join 埋跳舞㗎啦 始終人生第一次舞台，我已經緊張到抖唔到氣 希望下次愈做愈好，攞多啲經驗，可以唱埋未唱嘅自己歌畀大家聽」

對於遭質疑掛住去巴黎時裝周，搞到唔夠時間綵排，Jeffrey為被誤會感到唔開心：「Don’t judge a book by its cover .難道每次默默的練習 都要高調大聲宣布讓大家知道才算有練習嗎？早幾個月就開始作準備難道也要全部說出來 每個人的要求我都努力配合遷就，要我怎麼做就怎麼做，最後出來的結果為甚麼會演變成這樣的導向🫠🥲我只是一個熱愛唱歌的人」不過佢都認跳舞係佢都想玩想試，仲有好好嘅Edan陪佢癲。

但一人難敵眾口，Jeffrey終跪低say sorry，不過就指自己已喺飛巴黎前提前練舞：「我對大家唔住，可能誤導咗大家 我只係見到有人提過幾句，我比較小同大家有collab係因為去咗巴黎冇時間同大家夾而造成，但其實唔係事實，因為我私底下花咗好多心機時間提前去練去學，😫不過始終冇舞步底，好多時join唔到大家太多跳唱，搞到觀感上畀人咁樣嘅感覺，覺得有感而發而已，但其實琴晚嘅舞台係超開心又滿足！」歌手好友林家謙、導演彭秀慧亦留言鼓勵。