漸變幻彩遊艇「aStøne」　不白之魅

當下大部分遊艇的船身均以白為主，管他是亮白、象牙白抑或珍珠白，無不予人矜貴、高雅的觀感，但今次介紹的遊艇可謂反其道而行，有金有綠有粉紅，就是不帶半點白色，尤其是概念遊艇「aStøne」，利用灰、綠、紫等顏色締造漸變效果，色相迷人，將船身不留白之魅力表露無遺！

呈現醉人色相

色彩可以觸動人的情緒，也能夠彰顯一個人的性格、喜好以至生活態度，而作為身份的象徵，遊艇設計在用色方面一向講究，並於近年俏俏起革命，由以白為主，漸漸走向五顏六色。出自意大利遊艇設計師Jacopo Leoni的「aStøne」，就以醉人色相為賣點！

先由外觀說起，「aStøne」是一艘長59米的超級遊艇，以堅固的鋼製船體承載鋁製上層建築，由窄至寬的輪廓，展現出順滑、流麗的線條，有型之餘，又能減低航行時的風阻。色調方面，近船頭部分為鐵灰色，漸漸滲入茄紅色，繼而又出現草綠色，船尾則變成紫紅色，在陽光映襯下，這些色彩彷彿會不斷流動，營造出更為醉人的漸變效果。

添加藝術氣息

色相迷人之餘，「aStøne」的內部設計也教人期待。雖然設計師仍未發布相關預想圖，但就透露會採用淺色調的木材、石材和粗獷金屬，打造奢華而舒適的生活空間。另外，總噸位為499GT的「aStøne」，共有4層甲板，加上室內與戶外打成一片，可為船主帶來寬敞的活動空間，招呼12名客人綽綽有餘。

值得一提，船尾甲板會以雕塑花園的格局來規劃，設計靈感來自紐約現代藝術博物館，既可作為休閒用途的花園露台，又能變成雕塑展示區，加上主甲板尾部會有一個壁畫休息區，可為海上生活增添藝術氣息。性能方面，「aStøne」專為長途航行而設計，由兩台CAT C32發動機驅動，巡航速度為12節，最高航速可達到17節。