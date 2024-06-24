吳慷仁全裸未夠激　大癲上演舔Pat Pat

由金馬影帝吳慷仁、銜主平、柯煒林及梁湘華主演嘅《破浪男女》，日前喺台北電影節舉辦全台首映暨驚喜場，導演楊雅喆亦有帶領一眾主演華麗登場，對於片中全裸、3P性愛等突破尺度嘅畫面，吳慷仁亦分享道：「沒感覺尷尬，甚至可以感受到汗水鹹鹹的。」

吳慷仁喺電影中唔止有全裸及3P演出，仲有「舔屁股」戲份嘅佢，仲大方分享演出心得，對於喺影視作品中嘅破尺度演出唔覺得色情、惡心：「今天要我全裸走過去都沒問題的！」而柯煒林亦補充道導演對畫面嘅捕捉亦相當真實：「不是獵奇的觀點。」而對演本人亦分享道，自己除咗要平復心情，亦時刻關注演員嘅情緒及拍攝狀態：「這個角色都是從我身上出去的，也像我創作的性幻想。」並透露為咗寫實呈現，拍片之前自己仲有加入網上嘅「約炮群組」，以及私下用咗唔少時間研究透過對話，深入理解女性對「性」嘅感覺。

隨着電影殺青至今，演員及導演亦終於首度一齊坐低欣賞電影完整版本，導演亦笑道播映期間一直感覺隔籬嘅櫈不斷震動，望過去先發現原來係演員4個都邊睇邊喊：「我想說你們4個人不是看過了嗎？」對此，吳慷仁則解釋道，喺試片室同影院睇嘅Feel唔一樣：「再看一次有很多細節，試片小螢幕沒看到的。」並讚嘆大銀幕嘅聲音效果非常好。