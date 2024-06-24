狄美摩亞銀影路　回顧5大經典電影其中一角色犧牲最大

現年61歲的荷里活女星狄美摩亞（Demi Moore）主演的新作《The Substance》早前於《康城電影節》放映時大獲好評，影評人更稱狄美有望憑此片而令演藝事業「咸魚翻生」，趁今年是狄美入行43周年，現為大家回顧狄美昔日光輝事業，細數她的5大經典角色。

《人鬼情未了》（1990）

狄美80年代初入行，主演的以青春片為主，直至1990年主演的經典浪漫愛情片《人鬼情未了》（Ghost）才令她成為荷里活巨星。影片當年上映時大受歡迎，全球累積票房高達5億美元（約39億港元）。其中香港的票房更高達3,463萬港元成為全年香港最高票房季軍。狄美為了配合片中的角色Molly Jensen而將一把招牌長髮剪短，她在片中與意外離世的男主角發展一場刻骨銘心的「人鬼戀」，令人動容。結果狄美憑《人》爆紅，成為當時荷里活最高片酬女星！

《不道德的交易》（1993）

拍罷《人》不久，狄美接拍《孽緣》（Fatal Attraction）導演艾德靈連（Adrian Lyne）的電影《不道德的交易》（Indecent Proposal），影片探討道德的問題，故事好簡單講述活地夏里遜（Woody Harrelson）與狄美飾演的夫婦於「賭城」遊玩時遇上羅拔烈福（Robert Redford）飾演的億萬富豪，富豪被狄美的容貌傾倒決定開價100萬美元（約781萬港元）向活地「買」老婆一晚，最後被活地接受。雖然影片大受歡迎但同時卻被「女權」分子批評。後來影片被港產片《不道德的禮物》「參考」，同樣惹來談論。

《叛逆性騷擾》（1994）

由於米高德格拉斯（Michael Douglas）主演的情慾懸疑片《本能》（Basic Instinct）當年票房大賣，電影公司即時「打鐵趁熱」邀請他夥拍狄美合演同樣以「性」作為賣點的小說改編電影《叛逆性騷擾》（Disclosure），米高於片中繼續成為「受害者」，他飾演電腦部門經理被狄美飾演的美艷上司性騷擾，但卻被對方反咬遭性侵，最後為了保全清白和工作，決定和她抗爭到底。

《脫衣舞孃》（1996）

狄美摩亞在拍攝《伴我雄心》前作出大膽嘗試，於喜劇《脫衣舞孃》（Striptease）作「終極一脫」飾演「脫衣舞孃」Erin Grant，由於她在片中有半裸及露股鏡頭，為了令狄美答應接拍，電影公司破天荒開價1,250萬美元（約9,762萬港元），最終成功令狄美接拍，成為當時荷里活最高片酬女星。雖然狄美的裸露演出惹來話題，但影片的票房口碑卻一敗塗地，成為狄美從影以來的污點！

《伴我雄心》（1997）

向來被視為「花瓶」的狄美摩亞於1997年作出大膽的嘗試，在大導演烈尼史葛（Ridley Scott）的電影《伴我雄心》（G.I. Jane）中飾演美國海豹特擊隊（S.E.A.L.s.）成員Jordan O'Neill，為了角色她除了剃光頭之外，拍攝前亦與其他演員一同在佛羅里達州接受嚴格的軍人訓練幾個月。雖然狄美曾經稱《伴》是她職業生涯最自豪的成就，只可惜影片的成績強差人意，她更因此獲《金草莓電影獎》最差女主角，絕對是白費努力！

【同場加映：與前夫布斯韋利士銀幕交手】

美國男星布斯韋利士（Bruce Willis）是狄美的前夫，原來多年來他們只合作過一次，就是1991年上映的懸疑電影《致命思想》（Mortal Thoughts），狄美曾表示她與布斯對片中飾演的角色有酗酒問題而感興趣才接演，因為他們本身都是「過來人」。影片上映時雖然票房大收，成為北美開畫票房亞軍，但可惜口碑一般。