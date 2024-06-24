主題甜品店　飯後之選

無論晚飯吃得幾飽，來到飯後甜點環節，大家總會出現第二個胃，近日除有新蛋糕店開幕，再加上天氣炎熱，來自各地的過江龍雪糕店亦趁機攻港，想來些甜美回憶，話都無咁易。

意大利雪糕吧

入口即溶的意大利雪糕，廣受大家歡迎，中環新開的意大利雪糕吧，為客人提供不含乳糖、不含乳製品的意大利雪糕，14款口味會定期更替，薄荷牛奶朱古力是鮮薄荷加不含乳糖牛奶製作，再加點黑朱古力碎，清新清爽。花生醬脆脆以自家製腰果和花生奶，再配自製果仁脆片混合，口感豐富。此外，店子亦提供奶昔、雞尾酒、低酒精或無酒精雞尾酒，Alpine Spritz以松子、餐前苦酒和氣泡酒調配，Affogato Baby帶濃濃咖啡香，意大利雪糕配雞尾酒，也是不錯的點子。

創意口味

現時雪糕口味日新月異，澳門雪糕甜品品牌在旺角開設期間限定店，以及在同區設立香港總店，品牌主打天然健康無添加，不含增味劑或雪糕穩定劑等物質，多款口味如芫荽、檸檬茶、北海道函館 3.7 牛乳和法國藍莓芝士等，配搭有趣。此外，總店有多款手調茶飲包括純茶、芝芝、楊枝甘露和MIX系列，供應不會醉的Mojito、沖繩黑糖波霸奶茶和鴨子浮在西柚上的特飲等。臨近中秋，品牌推出一盒齊件的雪糕月餅，有荔枝烏龍味、鹹蛋黃鳳梨味、玫瑰海鹽味、藍莓芝士味和杧果味。為慶祝新店開幕，這個6月，客人登記成會員，可獲指定雪糕買一送一優惠券。

巴斯克蛋糕

軟綿的巴斯克蛋糕近年大熱，日本瀨戶內海蛋糕專門店於現時至7月9日在銅鑼灣開設期間限定店，主打的巴斯克芝士蛋糕系列，就有原味和焙茶，梳乎厘芝士蛋糕有原味和抹茶味，再加上日式雞蛋布丁，總有一款合你心水。同時間，限定店和京都精品咖啡店合作推出不同優惠，預訂任何蛋糕滿指定金額，可獲任何口味疏乎厘芝士蛋糕乙件，選用任何芝士蛋糕Bundle，可獲贈任何口味布丁。買咖啡豆滿指定金額送冷萃咖啡或Soft Cotton Tote，數量有限，送完即止。