AK親揭與沈殷怡關係　同Frankie女友割席：唔算係識佢！

男團MIRROR副隊長Anson Kong（AK）自被隊友Frankie女友Christy連環被爆爭女，有隱形女友以及和女星沈殷怡拍拖後，首度公開現身回應事件，於今日（24日）假尖沙咀某戲院舉行新歌《偽映畫預告》MV首映禮，招待300名生粉（粉絲暱稱），MV中出現7個電影經典場口，MV播完後還和生粉玩問答遊戲，其中有勝出的生粉除獲贈海報外，更收到價值20元的道具頸鏈「海洋之心」，只是AK幫生粉戴頸鏈時才發現沒有扣頭，故改為戴在手上，其他生粉醋意大發，大叫：「出唔到戲院」，AK則叫該粉絲快搭車走，又跟男司儀大攞電影《鐵達尼》的「You jump,l jump」甫士，全程表現出靚心情接受訪問時，問到新歌中其中一句歌詞「錯在真話不多」是否其現實心聲，他說：「我覺得又唔係嘅，愛情來來去去都係話嗰啲題材。（你心聲？）係唱緊好多人心聲，情歌係要有共鳴嘅話題，先可以代入個故事。」

提到被Christy爆料，他說：「我知大家都好關心呢件事，我一次過回應，我同Christy之前有啲Common Friend，有啲跳舞上嘅話題就傾兩句，都唔係傾好耐就冇再繼續交談落去。（識咗幾耐？）又唔算係識，唔算係傾好耐或好長時間。（你主動撩佢？）可能唔算係，我覺得呢個社會咁發達都係用網絡溝通，都係正常問吓問題。（你搵佢傾？）我都唔記得咗，覆Story，經過見有啲Common Friend咪講兩句，留個言。」

談及Christy又爆他和沈殷怡（阿沈）拍拖，他即向沈殷怡致歉：「我都覺得唔好意思搞到阿沈，好彩同阿沈夠Friend咋。」有報道影響到朋友，他說：「佢都話搞咩呀，後尾都有叫我專心搞好演唱會。（你哋冇關係？）我哋一直好朋友，10幾歲出嚟唱歌比賽時就識，我之後玩比賽都有幫我投票去到公司又做番同事。（冇拍拖？）冇啦！（即係同沈殷怡拍過拖？）你問我有冇拍拖定同沈殷怡？冇呀，好朋友，我以為問我依家有冇拍拖，依家單身。（Christy爆你有女友？）佢點知呀？我都唔知。（真心話？）係呀！（點解佢又話你偷食！）我都唔知呀，佢單方面說話，我自己都理解唔到，我都唔評論咁多！（勸Frankie分手？）呢個唔評論太多，人哋感情事，我亦有喺呢件事同Frankie講咁多，我都忙緊演唱會，今日又有其他嘢做，當然我同Frankie有好深厚感情，都相信佢，對呢件事都唔會有太多揣測或問佢，畀多啲空間佢去消化，我覺得兄弟冇乜嘢，知佢又忙工作，我又忙自己演唱會，大家專心工作先。」

問會否和Frankie之間好尷尬？他則謂不會好尷尬，又指大家傾電話一次時也沒有異樣：「都覺得冇乜事，又冇重點去話Christy，大家講有啲唔好嘅報道出咗，大家都係專注工作啦，工作時小心啲，唔好整親自己。（見到Chrisy可會尷尬？）遲啲先算，唔諗呢啲啦，我面前最大難關係我下月嘅演唱會，加多一場，我都唔覺得諗其他嘢。」至於經理人花姐的「食雞論」可有教導拍拖事？他指花姐純粹講食雞跟拍拖冇關：「嗰隻雞喺排舞時買過嚟食 ，嗰隻嘢食時好麻煩，係好食，但好熱又多油，又全隻上。」再問到識異性可會加倍小心？他則說：「會，因為係公眾人物，要溝通同了解多啲先，不過依家唔諗住。」