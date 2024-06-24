甄濟如同女仔合作有力量　鍾柔美唔會過問炎明熹傳離巢

「宇宙最強」甄子丹女兒甄濟如（Jasmine）與聲夢小花鍾柔美（Yumi）今日（24日）現有現身九龍塘出席活動，Jasmine指自己人生首次出活動也在這裏，當時5歲的她在這裏跳夏威夷舞蹈：「我記得睇緊電視，媽咪問我想唔想跳呢隻舞，我話OK，我自己學咗。」她指平日喜歡可愛公仔，家中床邊放滿了公仔之餘，更就連弟弟的房間也不放過，因弟弟出國讀書，可暫存她的收藏品，不過她笑指全都自己買，而不是男仔送。她又透露平日會在家中自學沖咖啡拉花：「會沖畀媽咪飲。（爸爸冇得飲？）爸爸口味比較濃。」她希望日後可以開咖啡店，但現時先專注音樂方面，透露稍後會到上海及美國造歌，8月會推出新歌：「今次歌曲都係自己創作，講少女心事。」她表示或會順道於美國拍MV。

提到她早前跟炎明熹合唱，她表示很高興：「嗰日綵排喺耳機聽到佢把聲開心到偷笑。」問她會否想跟鍾柔美合作？她表示今次是跟對方次見面，若有機會也想合作：「我自己係新人，所以任何人都想合作，但個人係比較想同女仔合作，因為想多啲Girls Power。（如果同男仔合作爸爸會幫手篩選？）我唔畀佢揀，哈哈！搞掂會畀佢聽，但過程就唔會同佢講。（怕佢多意見？）係呀！」她笑指自己比較怕醜，故不想亦不敢咁找男生拍MV。

至於跟Yumi談起她日前於社交網分享，於中學生涯的最後一年考得全班第一成為「學霸」，她謙虛否認，並自爆小學及初中時成績很差，更笑指試過包尾：「反而入咗呢行，覺得要讀好啲書。（覺得呢行唔安全？）我自己覺得無論做邊行都要留條後路畀自己，深思熟慮之後覺得讀書好緊要，就決定要讀好啲書。」問到有何讀書秘訣？她坦言就是勤力加努力，提到她好友詹天文也跟她一樣成績斐然，她再次謙虛説：「我覺得自己唔勁，但我覺得佢好犀利。其實我係因為中學最後一年，所以純粹想同大家分享我嘅開心，我真係唔係學霸。」

問她有否如炎明熹那樣找學校幫忙推薦入讀大學？她表示只曾詢問過相關計劃，但並未有提出要求：「無論點都好，最後都要睇番自己實力嘅。」她表示依然希望留港升學攻讀商科，若不幸DSE成績不理想才再打算。

提到好友Gigi近日被傳因不續約被公司雪藏一事，她表示二人已有一段時間未有碰頭，但有留意有關對方的報道，估計事件只屬傳聞，不過細節自己也不清楚，暫時亦仍未聯絡對方：「想畀啲空間佢，唔想乜嘢都問，我就係呢一種朋友。」她表示知道對方稍後仍有工作，故不太擔心對方。另提到她稍後將跟After Class另外兩位成員姚焯菲及詹天文開騷，問獨欠Gigi會否感可惜？她説：「我覺得我哋嘅心仲喺度，無論去到邊度都會諗起其他聲夢學員。」