吳謹言新劇悲劇收場被鬧爆　導演驚驚跪低急改結局

內地女星吳謹言同上位小生王星越主演嘅古裝劇《墨雨雲間》紅遍大江南北，最近新劇於22日開放付費搶先睇收官大結局，且仲推出番外劇情，不過本身被定位做復仇劇嘅《墨》，結局被形容為「藝術化處理」，引發網友罵聲，估唔到粉絲力量強勁，竟鬧到導演將本身嘅結局發文急刪，更要製作人于正發長文說明。

《墨》完結篇中男主角王星越獨自面對大批敵軍，女主角吳謹言則喺梅花樹下等待，遠處就見到一位紅衣男子策騎奔來；而番外則放送夫妻婚後甜蜜生活。有網友認為故事係悲劇結局，因男主角劇中戰到只剩一人，最後紅衣男子都只係女主角嘅幻想，加上《墨》導演侶皓吉吉喺大結局播出當晚上載影片，原本配文「大燕忠魂｜蕭蘅」，後嚟竟忽然重新編輯貼文改成「待到臘梅花開之日，便是我凱旋之日」，被網友視為彈弓手，本身導演親自表示結局係悲劇，被大鬧之後就將文案改成開放式結局，仲湧入大批留言喪插，依家導演已經刪文。

于正亦出嚟解畫，強調本劇係圓滿結局，仲發長文解釋：「其實人生有一萬種可能。只要你相信他回來了，他就回來了」並分享自己嘅解讀。于正又透露正加拍番外篇，原本串流平台希望王星越親錄一段旁白解釋結尾，不過佢最後就連夜聯繫另一位導演及編劇，火速敲定演員時間，喺本月20日火速拍一段番外安慰粉絲嘅心，以補劇集口碑。于正亦多次強調結局係一直都係大團圓結局，只係拍攝時「藝術化處理了」，仲話係導演突然想剪成悲劇，不過被于正拉返番嚟，為此雙方仲發生小爭執。