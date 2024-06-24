黃劍文《中年2》帶挈吸6位數　顏米羔劉威煌翻唱經典有壓力

《中年好聲音2》黃劍文、顏米羔及劉威煌今日（24日）跟胡渭康及文佩玲等為即將舉行的《音樂·人生 我們都是唱這歌慈善演唱會》綵排，大會亦同時公佈三場門票已售罄。黃劍文表示自《中年好聲音2》比賽後，工作的確有增加：「啱啱為《中1》擔任完嘉賓，依家又開始為演唱會排練，之後都要忙舞台劇排練，所以真係幾忙。」問他工作多是否荷包豐收？他高興表示即將迎來出糧日，估計也有六位數，笑言是自疫情後首次有那麼多收入，問到會否獎勵自己？他說：「我諗住開基金，因為參加比賽係為咗泰北小朋友，我真係想幫佢哋，所以會收入嘅將十分一捐出嚟，我相信施比受，希望畀出去都會有其他嘢返嚟。」另問到家人有否投訴他那麼忙？他坦言近來的確很少機會陪家人，完成今次演唱會後會找時間跟家人相聚。

至於顏米羔與劉威煌就表今次演唱會以香港情懷為主題，會唱很多經典歌曲，米高透露會演繹羅文的歌曲，問到會否模仿對方扮妖？他笑謂：「抄唔到，不過啲歌會有驚喜，可以用嚟比賽。」身旁威煌即笑問他又想比賽？問到二人可會自薦為《中年好聲音3》任評判或導師？米羔即謙稱「 未有耐」，威煌則笑稱期待跟《中3》的參賽者Crossover：「直接上台挑機都好喎。」

談到今次要翻唱前輩經典可，二人也坦言有壓力，米羔解釋說：「 唔係要比較 ，當然前輩啲歌好經典，但要掉低個諗法，因為唔係要Copy。」威煌則指壓力源自歌詞，因為歌曲膾炙人口，故即使錯一粒字都會被發現：「唔能夠錯，要背到滾瓜爛熟，當然對自己歌藝有信心。」