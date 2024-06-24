本日日本：《超級瑪利歐》注目周邊　吊飾枱燈超實用　

任天堂旗下遊戲《超級瑪利歐》系列多年來一直甚受歡迎，從紅白機世代紅到 Switch，加上電影、周邊商品的加持，令人氣有增無減。而寶島社將於6月25日推出《超級瑪利歐 路易吉綠帽造型吊飾袋仔Book》及《超級瑪利歐 害羞精靈枱燈Book》兩本特刊，絕對值得粉絲留意。前者隨書附送以路易吉綠色帽子為靈感的吊飾袋仔，長闊高為12×15×9cm，既可放在家中作裝飾，又可隨身攜帶，打開底部拉鏈即可放入散銀或瑣碎物品，可愛又實用。另一款《害羞精靈枱燈Book》隨書附送害羞精靈模樣的枱燈，長闊高為13.6×14.2×10.6cm，令房間添上活潑感。功能方面也有心思，分別有「休息模式」及「1小時後熄燈模式」，前者燈光會自動調整光暗度令人入睡前能放鬆，後者顧名思義會於1時後自動熄滅，這樣就不怕忘記關燈浪費電力啦！《路易吉綠帽造型吊飾袋仔Book》售2,739日圓（約HK$137）、《害羞精靈枱燈Book》售 3,289日圓（約HK$164）。

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