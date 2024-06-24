Mercedes-AMG C63 S E Performance過千Nm性能猛獸

近排試的都是純電動車，終於有機會試吓好聲又好力的高性能混能轎跑車。說的是全新Mercedes-AMG C63 S E Performance。車載一個將F1轉移過來、由AMG自主開發的E Performance高性能油電混合動力技術。前軸搭載全球首部採用電子廢氣渦輪技術的2.0L四缸Turbo引擎，後軸則有一個以150kW電馬達為首的電驅動力組件，綜效最大馬力和扭力分別680PS和1,020 Nm，0-100 km/h加速更只需3.4秒完成。特別一提，這個系統容許以純電行駛，在時速125km/h或以下全程行純電，不是行油，純電最大馬力及扭力分別204PS及320Nm，純電續航力有13km。此車另一賣點是車上有個專為落Track而設的新功能......想知多啲，即刻睇片啦！

Mercedes-AMG C63 S E Performance規格表

車型：四門五座位混能轎跑車

動力系統：2.0L直四E-Turbo渦輪增壓引擎配後軸電馬達

綜效馬力：680PS

綜效扭力：1,020Nm

傳動：AMG SPEEDSHIFT MCT 9速波箱

驅動：前置引擎、四輪輪動

0-100km/h：3.4秒

極速：250km/h( 選配AMG駕駛者套件可達280km/h)

車身體積：4,842x1,900x1,458mm（長x闊x高）