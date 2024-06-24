蕭正楠研發菜式　搵黃翠如做白老鼠

藝人蕭正楠（阿蕭）與滕麗名（阿滕）為無綫煮食節目《拍檔廚房》任嘉賓，阿滕表示婚後升呢做家庭「煮」婦，乃老公的「御用主廚」，她更花式放閃說：「我老公好鍾意食嘢，但係唔鍾意食姐姐煮嘅嘢，於是一定要我煮。」阿蕭則透露曾在迴轉壽司餐廳做學廚暑期工，自此遇到好吃的會記住種味道，然後回家研發菜式：「屋企有邊個呢？就係得翠如，所以佢係我嘅白老鼠。」

而於首個回合的「拍檔聯乘」比併，阿滕與主廚拍檔合力炮製「串茄核桃沙律」及「金不換頭抽煎雞」，阿滕化身莫師傅超強助手，幾乎所有重要工夫均由她主理，包括斬雞、起骨、調味，絕對有板有眼，翠如指師傅對她信心十足，阿滕笑言：「佢冇望過我，自己喺度批緊芥蘭！」而阿蕭組的菜單為「陳皮咕嚕玻璃肉」及「三葱蟹鉗煎腸粉」，阿蕭獲張師傅傳授正確切「玻璃肉」的逆紋技巧，方便咀嚼之餘，更能提升口感，不過製作主菜時卻發生小插曲，負責斬蟹的阿蕭不慎濺到在旁觀察的王幼倫。

至於阿蕭在第二回合的「藝人五分鐘速煮」則以自創「酸菜和牛拿破崙」出戰，製作時獲翠如「犯規」畀貼示：「聽到評判們講話冇乜技巧喎，嗰邊步驟多啲，你就做番步驟多啲，呢個係我畀你嘅貼士。」不過大抵時間太短，被批麵底不夠脆：「比賽裏面見到高低，多少關翠如事，佢話你喺屋企成日煮碟頭飯畀佢食，技術要求唔高，所以差咗少少。」