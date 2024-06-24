郭珮文陳懿德處女做Live主持　惡補跳舞扮Twins？

藝人李思捷、陳懿德（德德）和郭珮文（Juliana）等今日（24日）現身將軍澳，出席無綫扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》十強見面會，十強學員包括趙頌宜、林樂熙、陶大衛、周百恩、黃建東、葉泓聲、關嘉敏、彭建豪及陳柏曦亦有出席，吳兆麟則因工作在身未能到場。節目將於本月30日舉行終極對決，屆時將作現場直播選出「一級榮譽生」，大會亦即場宣布舉行「《福祿壽訓練學院》全球投票揀選心水學員」活動，觀眾由即日起每天可票選3位自己的心水學員。眾人即各出奇謀於現場拉票，結果有「新會華Dee」之稱的陳柏曦先拔頭籌，獲得最多現場觀眾投票。

於節目中化身「扮工室助理」的德德與Juliana，坦言當知道總決賽會以現場直播方式舉行，心情非常緊張，又指為今次節目獻出很多第一次，德德説：「第一次做真人騷主持、跳拍，最尾仲要做現場直播主持，今次節目令我進步同成長咗好多。」Juliana就表示今次令她有很多自我突破機會，感覺很神奇，問到直播當晚有否信心，她表示會「盡做」，問到會否擔心屆時有甩漏？德德説：「反而未有驚嘅感覺，係少少緊張加期待，感覺好正。」她表示有上堂改善懶音，二人亦不時向前輩請教，最擔心屆時要執生爆肚，又透露總決賽當晚二人會有表演環節，會扮演一隊女子組合挑戰跳唱，德德説：「非常Hit嘅，我哋由細聽到大嘅。」雖然二人大賣關子未有透露詳情，不過Juliana就指要惡補跳舞：「要上補習班」，令人聯想到二人會扮演組合Twins。

陳柏曦跟陶大衛齊齊受訪，問到對總決賽信心？柏曦表示未有想太多：「盡力做每一個節目，畀大家睇到唔同嘅嘢，好笑最緊要。」他指之前扮演的角色比較嚴肅，透露總決賽已想好以搞笑形式，總觀眾帶來不一樣的表演。大衞則表示維持初心向今次《福祿壽訓練學院》舞台致敬，特意提前一個月時間為總決賽作準備。二人表示能走到今天已很高興，故沒有壓力，會好好享受過程。