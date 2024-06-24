《聲夢2》趙頌宜扮蔡琴　「J2ers」吳兆麟後空翻失手跪地

由李思捷與王祖藍主持的扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》，昨晚（23日）一集中學員進行最後一輪的「命運對決」。其中以「J2ers」吳兆麟（Alan）的「功夫傳人」表演最為多姿多采，5歲起學跆拳道的Alan一出場即以「一代宗師」的葉問造型大耍詠春，之後將身上的唐裝剝掉，化身李小龍大耍雙節棍，功架十足，他不時以李小龍招牌表情及尖叫為自己造勢，形神俱似。玩完雙節棍後，他撕爛背心晒出強結實肌及腹肌表演「踢腿神功」及「鐵拳功」，其中一招「360度旋轉踢板四連環」，更令專業評審江美儀睇到眼都凸埋。Alan最後以後空翻結束表演，不過卻發生小意外膝頭先落地，嚇至全場鴉雀無聲。

原來Alan構思要將後空翻加入表演時，已被導師一再阻止，但為了將最完美的表演呈現給觀眾，Alan決定挑戰極限，他在比賽前一日綵排時，發生同樣意外以致膝蓋受創，而為了耍好雙節棍，Alan更專誠拜師學藝。事後Alan坦言完成比賽後膝蓋確是很痛，幸好搽了兩、三滴藥油後有好轉。他又謂比賽時失手全因自己衰心急。

至於曾參加《聲夢傳奇2》的趙頌宜（Maggie）扮演比自己年長接近45年、有台灣「靚聲歌后」之稱的蔡琴，Maggie表演時一開金口，江美儀即被驚艷至大叫「Oh my God」，事後更大讚：「你唱歌都幾好聽，好離譜！」除了歌藝獲正評，Maggie搞氣氛的能力亦相當一流，除了專誠走落台與評審進行互動，還以半鹹淡廣東話說出：「香講嘅朋魷，杞禾姨個魂（香港嘅朋友，給我一個吻）。」