楊千嬅創人生紀錄　開騷3粒鐘唱40首歌

歌手楊千嬅日前於上海舉行一連3場世界巡迴演唱會，全家總動員撐足幾場，再次返回上海開唱，她先以流利上海話與樂迷打招呼，更指望今次於室內場館開騷，可以送給歌迷們一個不一樣的氛圍及感受：「對於我來說，每一場其實都不一樣，不管做了多少場，都好像新的一樣，可能一路走來太不容易，我亦相信大家和我一樣有不同的成長經歷，希望今天晚上唱的每一首歌，都帶給你們一份感覺。」

唱得興高采烈的她，更創下自己人生第一次的3小時演唱會唱40首歌的紀錄，她說：「這個世界沒有到最後一天，都沒有最這個字，我相信自己還有進步的空間。舞台對於歌手來說，看似很貼近，但其實也可以很遙遠，幸福不是必然的，既然我今天還有氣力，我還是可以堅持的話，每一天每一場，我都會當作是第一場和最後一場的節奏來演出，謝謝大家。」尾場演出時，她請來周筆暢和單依純任嘉賓，並合唱《高山低谷》，把當年《聲生不息》的舞台重現眼前，她指於一個月向兩女作邀請，雖然她們忙着工作，但非常有義氣，二話不說便答應，令其心情非常激動：「《聲生不息》錄影期間的感受是非常深刻，大家一起生活和錄影4個月，遇到那麼優秀的歌手，也會讓自己更加努力，更加進步。」至於剛完成了一年巡演的她，表示辛苦過後要奬勵一下自己，下月將會全面休息去旅行，陪仔仔和家人放一個開心的暑假。