AK邀馮允謙合作兩年終成事　MV玩轉8大經典電影

男團MIRROR副隊長Anson Kong（AK）雖然近日緋聞纏身，但仍專注歌唱事業，即將舉行首個個唱的他，於閉關籌備演唱會前推出最新單曲《偽映畫預告》，並舉行MV首播會與300生粉先睹為快。今次新歌AK找來了Jay Fung合作，原來此乃他已久的心願，透露早在多年前活動上，已主動邀請Jay Fung期望合作寫曲，但直至兩年前一次靈感湧現，突然來的勇氣才真正聯絡對方談合作，AK開心表示：「好記得一次表演後返到屋企，個腦突然間有啲melody，即刻攞部電話錄起咗，又好膽粗粗send畀Jay Fung，真係一個好rough口哼幾句嘅melody，佢竟然一口就應承咗我！」兩年後歌曲成功面世，AK大呼感動外，也感謝Jay Fung一路的幫助。

歌詞部分上，以電影預告形容一段感情寫照，AK表示：「每段關係開始前，大家都會諗得好美好，好似電影trailer，最精華最好擺晒裏面，但件事最終發生成點，一日唔開呢套戲一日都唔知道。一段戀情一樣，開始咗至知同另一半唔啱、係需要磨合，或者未必最適合你，同你睇嘅trailer（預期）原來唔一樣。」對於愛情觀，AK認為MV中的男主角相近亦有相似經歷，開始時可能對愛情抱有幻想，但開始後很多事亦不是自己想像中美好、相處是想像中的舒服，關係沒帶想像中的好。

為配合新歌內容，MV穿插八部經典電影場景，AK表示這是填詞兼MV導演Oscar想法，當中場景包括：《教父》、《花樣年華》、《無痛失戀》、《少年Pi的奇幻漂流》、《鋼琴戰曲》、《La La Land》、《布達佩斯大酒店》及《真人show》，當中也穿插了其他電影如《鐵達尼號》、《這個殺手不太冷》、《春光乍洩》、《搏擊會》、《潛行空間》等等的劇情及服飾細節，他說：「嚟到現場真係有走入電影世界嘅感覺，加埋燈光好靚，自己都不停打卡，好鍾意《布》片及《教》片兩個場景，而第一下入到嚟見到《La》片，自己好大感覺，因為我好鍾意L.A呢個地方，人生第一次到L.A仲係dancer嘅時候，有特登上天文台山睇呢個夜景，到今次望到呢個假夜景，上年又拍完《Blue Monkey》返嚟，有啲掛住喺當地嘅生活同朋友、嗰邊拍嘢嘅回憶，即刻問大家幾時再有機會去拍過。」