周家怡周國賢吵大鑊　打爆櫃洩憤

藝人周家怡與周國賢在ViuTV新劇《無人之境》首度合作演夫妻，表面恩愛，其實各懷心事，一次意外揭開隱情，觸法兩人吵大鑊！家怡形容這場戲是入行以來最長氣的一次鬧交戲，對罵足足10分鐘，拍畢後整個人好像被抽乾：「情緒拍到好攰，又鬧又喊，直情係一哭二鬧三上吊咁，拍到冇氣，好似抖啖氣都攰。」

周國賢亦印象深刻：「好似一次過嗌咗十幾場交咁，拍到天光。好似將以往鬧過最勁嘅交，一晚鬧10次，嗰晚返去要睇《臘筆小生》調劑心情。」巧合地，原來家怡拍攝激烈戲後也會看動畫《龍貓》紓緩，否則困在情緒中相當辛苦。

暫無意再拍拖

兩人一個單身多年，一個則變成失婚男，愛情路上經歷過狂風暴雨，家怡笑說：「細個嗌交都好激，試過講電話鬧交，一拳打爆咗個櫃。」周國賢對爆櫃亦會心微笑：「喺日本都試過，一拳打爛咗個櫃，亦試過嗌到好忟憎打爛支結他，支結他唔平㗎！警惕咗我以後唔好咁做，哈哈！」

家怡嗌交時有剛烈一面，但大部分時間也是「戀愛腦」，好似鵪鶉一樣，最「轟烈」一次試過坐在冷衫舖一個月，為男友織冷衫，但過去敢愛的她直言暫時不會拍拖：「唔覺得有呢個緣分。」周國賢亦同樣表示，暫不敢再闖情關。

周家怡

化妝：Herman Ng

髮型：Vincent Yeung

周國賢

化妝：Winki Tsang

髮型：Eve Chiu