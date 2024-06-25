淪張藝謀棄將！周冬雨明抄趙麗穎　玩「殘」自己零作為

「千億點擊女王」趙麗穎本年初憑電影《第二十條》成為國際大導張藝謀愛將，張導即將開拍首套執導的劇集，「女一」被指是她的囊中物。趙麗穎在《第》片演聾啞人士闖出另一片天，令「謀女郎」出身、因負面形象成為棄將的「三金影后」周冬雨「跟隊」，在新作演殘障植物人博翻身，可惜作品上映5周票房仍未能突破2千萬元人民幣，未能重振聲威！

在劇界已站穩陣腳的趙麗穎，多套孭飛作品均是熱播劇，相反影壇發展卻一般，然而今年初在張藝謀執導的電影《第二十條》演聾啞人士，角色更慘遭施暴，非常虐心，雖然戲份不多，但她要在零對白下以演技說話，表現亮眼，尤其天台欲跳樓輕生一幕，邊淚流披面邊做手語，演繹對餘生的絕望感，獲網民一致讚賞，紛紛留言表示跟住她一起傷心及流淚，指她的表現正一步步拉開與其他「85花」的差距。該片在賀歲檔上映錄得24.54億元人民幣（約26.97億港元），令其主演電影票房躍升至47.91億元人民幣（約52.66億港元）。

趙麗穎現時尚有3部電影《醬園弄》、《虎狼之路》及《喬妍的心事》有待上映，有業內人士預告，她即將面世的電影中，每套作品都能令觀眾耳目一新。當中與辛芷蕾合演的《喬》片，近日該片製片人受訪時點名大讚趙麗穎：「合作的時候還未看《第》片，當看到的時候，對趙麗穎老師在某一類角色的演繹中，覺得她特別合適，並且感受到好有特別強的爆發力。」鑑於在《第》片的出色表現，趙麗穎被睇高一線，張藝謀稍後將執導劇集《主角》，外間指此乃趙麗穎、周迅及楊紫之爭，似乎以趙麗穎跑出勝算高。影視齊飛的她，早前趁劇集《在人間》煞科即回歸母親身份，帶兒子「想想」到重慶遊覽，除了到動物園，還觀賞熊貓及吃火鍋串，行程豐富。

與恩師4年冇合作

眼見趙麗穎雙線發展平步青雲，不獲恩師重用的周冬雨自然心有不甘，觀其近年電影票房成績一落千丈，早已失去扛票房能力。張藝謀執導的《堅如磐石》去年上映，亦未見周冬雨現身宣傳，該片已是2019年拍攝的作品，張導至今已4年多未再找她合作。霉氣未消的周冬雨照辦煮碗，模仿趙麗穎演殘障人士博翻身，在新作《朝雲暮雨》除了以背心底褲上陣，更挑戰演植物人。為了更貼近角色，她不斷體驗生活，拍攝前兩個月經常到北京醫院觀察及了解植物人的真實狀態，更特別在演繹眼球狀態時多加心思，每天早晚不斷反覆練習，望能把最真實部分展現出來。雖然她如此努力，但仍未能走出低谷，電影上映5星期累積票房僅收1,880萬元人民幣（約2,022萬港元），實在沮喪。

劉浩存「陷熱戀」 王安宇又抱又錫

同為「謀女郎」的劉浩存出道時被捧上天，但因母親開設的舞蹈學校事故，由身為天之驕女淪落到被人唾棄，即使張藝謀近年多產，但一樣未有預她份，故她不得不為自己謀出路，兩年前決定開拓公仔箱市場，接拍愛情小品《脫軌》，最終憑劇中喊戲情節感染觀眾，成功扭轉劣勢。近日她食住個勢拍攝校園劇《陷入我們的熱戀》，劇中與小生王安宇譜戀曲，本月初在成都開機，雖然劉浩存官方後援僅於網上Po相應援，但一班粉絲則合資於當地地鐵站及商場買下大屏投放廣告為偶像造勢。而首日開工已拍攝兩位主角談情戲，兩人均以校服Look上陣，期間王安宇抱起劉浩存轉圈，更上演額頭吻一幕。

至於被視為張導另一位新寵的內地小生易烊千璽，繼合作電影《滿江紅》後，有指張導新作也屬意他出任男主角，可見受寵程度。易烊千璽日前啟程出發歐洲出席米蘭時裝周，粉絲群一呼百應，一早於當地幾個繁華區的商場外牆買下廣告應援，易烊千璽也趁睇騷前出外拍花絮照，並分享到社交網。

劉亦菲揸飛機迷暈粉絲

除了趙麗穎，另一位「85花」、內地女星劉亦菲主演的《玫瑰的故事》差不多接近播放尾聲，雖然部分觀眾不滿接吻戲及親熱戲過多，揚言要罷看，不過劉亦菲在劇中的顏值及造型就獲得一致好評，當中除了女性化打扮外，劇中她又學騎電單車又學開飛機，其中機長造型就迷暈不少粉絲，身材高挑的她身姿挺拔，配合一頭飄逸長髮，帥氣瀟灑，不少女粉絲大叫「老公」，又謂希望她有機會演出類似港劇《衝上雲霄》。