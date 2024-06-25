【是日通勝】

農曆五月二十

甲辰年 庚午月 庚申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、開市

忌：嫁娶、安床、開倉

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：48、17、06

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：生活多阻滯，若不斷抱怨，只會影響心情。

金牛座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

雙子座：時刻保持真誠笑容，這樣會帶來更好運氣。

巨蟹座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

獅子座：工作要留神，慎防有同事搞小動作陷害你。

處女座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

天秤座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

天蠍座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

人馬座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

山羊座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

水瓶座：覺得另一半肯花心思遷就自己，心情暢快。

雙魚座：今天向心儀對象發動追求攻勢，脫單在望。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）虎 易破財

鼠：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

牛：跟伴侶一同克服困難，感情會更融洽。

虎：是日沖煞，要懂知足，勿被貪念所累。

兔：心態正面，不怕失敗，成功指日可待。

龍：健康要緊，作息習慣是時候有所調整。

蛇：士氣強，在職場表現自己，有力突圍。

馬：財運旺，投資眼光準確，可小試牛刀。

羊：做事得心應手，身心承受的壓力大減。

猴：職場上迎來好消息，有機會大展拳腳。

雞：事業運上升，獲貴人提攜，漸入佳境。

狗：運勢佳，心情靚，工作表現如有神助。

豬：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

納向

定坐向在風水上是一極之重要環節，正是「萬里江山一向間」。立向必須合乎法度，可能每一派都有其標準，但萬變都不離其宗，就是配合巒頭為依據，不論陽宅、陰宅都是一樣。當然，陰宅必是以穴位定坐向，但陽宅則比較困難。

一般的平房獨立屋多是以大門為向，但現今之大廈多層式住宅，定立每一住宅的方法便多樣化了。有人以道路高低作為準則，認為高一寸為山、低一寸為水，以低方作為向，高方作為坐。亦有人以一幢大廈之門作為全幢大廈內所有住宅之向，認為住在此大廈的人，每天都從此門出入，全納了此大廈之氣之故也。

但若此大廈不止一門，可能尚有一或二道門可出入，這又如何呢？故此有人認為多人出入之門為準，但亦有人認為以本人經常出入之門為準，因其人是受此門的影響云云。

自然也有人不同意，認為大廈之門不及自家住宅之門重要，因大廈之門是公眾的，所納之氣不純，不及自己之門受氣純，因此門只是自己一家人所用，故以自己住宅之門來定向。當然，也有人不以門為向，以大窗門為向方，亦為大窗向陽向街，風水上講陰陽，故以陽為向也。以上種種定向方法，究竟何者為準？尚無一定案。