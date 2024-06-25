謝霆鋒唔呷醋同譚輝智見面　張學友身體狀況仍然麻麻

由張學友、謝霆鋒、劉雅瑟、陳家樂、衛詩雅及關智斌等主演的英皇電影《海關戰線》昨晚（24日）在尖沙咀舉行慈善首映禮，英皇上下總動員包括楊受成夫婦及兒子楊政龍、李幸倪、李靖筠、湯怡、洪卓立等現身為電影造勢，還有穿上小背心的中法混血模特兒Amanda S.低胸支持，而最令人驚喜是霆鋒媽咪狄波拉（拉姑）拉大隊，帶同至愛的《中年好聲音2》歌手譚輝智、顏米羔及劉威煌等出席，現場星光熠熠。

霆鋒在新片中除瞓身演出外，更首度兼任動作指導，學友大讚他是一個非常好的動作指導：「佢令我睇起上嚟打得先啦！佢好將就我，幫我好多，二來我又唔係好辛苦。」霆鋒則稱學友有「影印機」外號，因他學習能力很高，只要睇一次就可做出要求，大讚：「學友哥嘅對協調能力，記性非常好，非常犀利。」問到霆鋒首當動作指導的感受，他說：「好多演員都好fit，大家都很好，我啲動作全部都親身上陣，但喺水上嗰場戲就比較難，所以事前要做好多準備。」學友已8年沒有拍戲，覺得最不習慣是返片場，他說：「以前成日拍戲，所以好快投入狀態。」

談及早前他感染呼吸道合胞病病毒，而本月23日才在鄭州舉行巡唱，問他現時身體狀況，學友說「麻麻哋」：「之前感冒仲未完全好番，但尋日先啱啱開完騷，都ok！」不過7月10日是他63歲生日，將會放一周假稍作休息，問他可會旅行充電，他笑說：「行到咪行囉。（囡囡會唔會陪你？）大女要返工，細女則就返咗嚟香港，睇吓佢去唔去囉。」問到和霆鋒的組合大受歡迎，未來可會再合作？學友稱拍戲好玩，但唱歌更好玩。再問到霆鋒何時開騷，他只謂：「啊！盡力！盡力！」並稱自己手上仍有兩部電影，不過都有計劃開騷，或者看檔期再作決定，問會否明年？他謂有討論過。

至於母親拉姑是譚輝智的忠粉，霆鋒直認知情：「我阿媽成日提佢哋，話唱得好啦！(有冇呷醋？)我點會呷醋呀！稍後會有機會同譚輝智見面。」問新片中動成連場，拉姑可有阻止？他表示媽媽知道他的習慣及原則，所以沒有阻止及支持他，但微言一定有。對於其女友王菲被指打扮很有「霆鋒Feel」，霆鋒表示沒有留意，所以不知道，再問女友愈來愈似他？一度語塞霆鋒未答前，學友搭訕：「咁大膽㗎你？」霆鋒再說：「係啦，我唔知講緊邊個Look？（休閒Look！）似我『騎（呢）』呀？（聽到開心嗎？）咁就開心呀？開心呀，幾好，開心。」

霆鋒和學友在台上時，談及霆鋒為學友親自作了首電影主題曲《很遠的地方》，學友謂：「未聽首歌時，我問佢會唔會自己唱番，之後再聽過首歌，我好鍾意，好好聽，再問佢第二次佢會唔會唱番，佢都話唔會。」而霆鋒則說此歌自己難駕馭。