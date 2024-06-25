陳家樂要做張學友個唱嘉賓　衛詩雅咀唔成霆鋒

藝人衛詩雅（Michelle）、關智斌（Kenny）及陳家樂（24日）齊出席《海關戰線》慈善首映禮。Michelle在戲中圓夢與謝霆鋒有感情線，可惜沒有咀嘴戲，惟寄望下次可達成親吻男神的心願，又笑言：「我個角色會被人打，因為同霆鋒有感情戲，仲會『飛』咗佢，不過最後都死咗，連霆鋒都話我咁大膽『飛甩』佢係抵死，哈哈！」至於跟學友亦有趣事，指幾年前合作時，學友還叫錯她的名為「連詩雅」，但今次他終於記得她名叫「衛詩雅」。

連詩雅老公家樂則自誇在學友面前好斗膽，皆因除敢在學友面前唱他的歌外，還在學友舉行巡唱期間，自薦擔任其巡唱表演嘉賓，他說：「我問佢可不可以喺佢演唱會度唱歌，佢話我唱成咁，下次啦，證明了我唱歌唔得。」結果學友送了兩張演唱會門票給他，雖然感覺是「玩大咗」，但學友愛跟後輩一齊玩。

家樂又稱因要遷就自己的檔期，已為太太擇日於7月18日生產，他對太太說：「唔意思，因為幾天後就要飛到馬來西亞開工，同劇組傾咗假期，可以喺7月17日返港為生B做準備，所以望BB乖乖哋，唔好咁早出嚟，最擔心係BB搶閘出生。哈哈！」

而Kenny在戲中與霆鋒出生入死，有連場動作及爆破戲，他謂：「其中一幕感到有火球喺自己背後，所以啲驚恐樣係真嘅。」問到可再敢跟霆鋒合作？他想期待再合作，因霆鋒很細心，花了半小時單教他拿槍的動作，笑問霆鋒是否覺得他「唔得」？ 他笑認：「真話唔好講出嚟，哈哈。」