特色主題菜單　日日有新意

懂得吃的客人，都相當期待每次享用的菜單，部分餐廳不時推出各式主題美食，無論是午餐、歡樂時光又或晚餐，會特別提供新款菜式和配搭，為食客加添新意和驚喜。

任食葡萄牙甜點

提到葡萄牙，大家首先想到足球隊，其實當地亦有不同的美食。中環葡萄牙餐廳於現時至7月18日推出限時6道菜「Taste of Portugal」晚市菜單，只要以驚喜價錢便可享用阿爾加維式紅菜頭沙律配羊奶芝士、傳統炸馬介休球、葡萄牙白酒蒜蜆和香烤伊比利亞黑毛豬豬肋眼4款前菜，主菜可揀招牌焗鴨飯、招牌葡式烤乳豬、Caldeirada汁煮鱈魚伴魷魚仔或葡萄牙式西冷伴蛋，最特別是可無限添食傳統葡萄牙餅乾蛋糕，這款甜點主要用咖啡、牛奶、餅乾和忌廉等製作，綿滑香甜，餐廳還在蛋糕上加添朱古力層，甜品控必定心心眼。

限定之夜

就算一間餐廳幾好食，但日日吃同一款菜單，有時都會覺厭。本地餐飲集團為讓客人保持新鮮感，旗下餐廳按日子推出不同的主題菜單及活動。熱鬧的高跟鞋之夜會有特色主題、雞尾酒和各式優惠，灣仔西班牙餐廳逢星期三晚會有氈酒之夜，客人可90分鐘暢飲Gin & Tonic、買一送一招牌雞尾酒和紅白酒等。中環印度餐廳逢星期一晚就有「Spice Girls」活動，所有飲品買一送一。此外，灣仔西班牙餐廳每星期會舉辦2場海鮮之夜，逢星期三會有1公斤大蝦盛宴，內有1公斤蒜油大蝦，再加西班牙小辣椒、伊比利亞火腿炸丸子、烤伊比利亞豬肉、炭烤鱸魚、烤原條多寶魚或招牌多汁龍蝦燴飯等前菜及主菜。星期四則有龍蝦之夜晚市套餐，主菜有4款不同風味的原隻龍蝦菜式，彈牙入味。連鎖意大利餐廳會有7月限定海鮮菜單，當中包括蒜蓉芝士焗珍寶蠔、蜆肉烏魚子細扁麵、帶子海膽醬寬帶麵和香橙羅勒意式奶凍。因應集團10周年就有盛夏狂賞，現時至7月28日指定餐廳會有夏日限定午餐、晚餐及周末早午餐，7月1日至31日，指定薄餅店會重推經典的瑪格麗特薄餅，9月26日更有10周年晚宴，大家不妨拭目以待。

美食探索

為吸引旅客，坊間有很多特色活動，尖沙咀西餐廳趁每月維港晚上的煙火匯演推出紅與紅爵之夜，到時會有限定的極品澳洲和牛西冷搭配自家釀製瑪歌紅酒，再加上爵士樂隊的表演，相當有氣氛。在6月至8月會有夏季主廚系列，每個月指定日子都會請來城中名廚主理特色菜單，打頭陣就有法式餐廳行政總廚Tiffany Lo登場，菜式有雞肝Parfait、三文魚和黑古力榛子蛋糕等，想吃就要留意了。

5周年慶賀

為慶祝5周年，灣仔西式扒房於現時至8月30日推出多項優惠，星期一至四惠顧晚市套餐，可免費升級指定主菜，星期六及公眾假期惠顧晚市套餐滿指定金額，可獲7折至9折優惠。在餐廳消費的顧客會獲送現金券。其他還有餐酒及48個月熟成伊比利亞火腿買一送一優惠。同時間，餐廳會推出2款套餐，5周年經典二人套餐會有48個月熟成伊比利亞火腿，香脆飽滿的馬里蘭蟹餅、自家熟成的45日熟成USDA prime肉眼及龍蝦扁意粉等菜式。周末ALL YOU CAN EAT烤美國牛肉午餐可無限添加烤牛肉，期待食肉獸挑戰。

豐盛豪華

食材成本上升，部分高級食材價錢昂貴，但想平食都有辦法。尖沙咀由米芝蓮二星名廚Chef Paulo Airaudo在香港開設的首間西餐廳，近日推出有3款餐目的Deluxe Unlimited Feast無限豪華盛宴菜單，客人可於2小時內無限享用14款前菜、5款主菜和甜品，基本餐目會有周打海鮮湯、帕爾馬火腿、白酒煮蜆和雞尾酒鮮蝦等前菜，主菜有大廚招牌手打 A4 和牛漢堡扒、美國安格斯牛扒、烤紐西蘭羊架、伊比利橡果黑毛豬以及烤時令魚。特級餐目的主菜會有A4宮崎和牛肩扒、和牛小排、西班牙乳豬、炭烤珍寶虎蝦和香煎鵝肝。專尚餐目則有A5鹿兒島或仙台和牛西冷、和牛柳和炭烤四頭野生鮑魚，絕對是分量十足。享用特級和專尚餐目的客人，可升級品嘗無限量供應的日本珍寶生蠔，每4位惠顧專尚餐目的客人，可免費獲法國藍龍蝦或澳洲龍蝦1隻，送完即止。現時至7月31日，客人追蹤餐廳社交平台，上載1張無限豪華盛宴照片到個人社交平台，免收加一服務費。

美好歡樂時光

和朋友去Happy Hour，愉快又熱鬧。銅鑼灣歐陸餐廳除可在室內歎美酒，客人也可在全新的室外座位邊歎酒邊賞景。大家只要用親民價錢就可品嘗各式雞尾酒、紅白酒、烈酒、啤酒和茶啡。新推出的佐酒小吃和甜品，就有香烤松露芝士、雞肝、番茄水牛芝士沙律、冷食拼盤、秘製豆腐奶凍和青檸杧果口味的巴斯克芝士蛋糕，用來配美酒，最好不過。