楊冪權威期刊發表論文　查重率極低被質疑AI寫文

當紅女星楊冪行內成績驕人，一早就坐穩頂流之位，近年佢亦「轉行」踩入學術界，最近就有一篇署名「楊冪」嘅論文引發熱議，論文題目為「淺談影視劇中演員創作習慣—以電視劇《哈爾濱一九四四》為例」，不過有網友就此文章進行查重率，檢視文章質量有否存在抄襲、剽竊等問題。

《哈爾濱一九四四》為今年4月內地播出電視劇，由楊冪領銜主演，上述署名「楊冪」嘅文章刊登於國家廣電總局主管、中國廣播電視社會組織聯合會主辦嘅權威學術期刊《中國廣播電視學刊》，同時收錄喺中國廣播電視社會組織聯合會官網「學術交流」一欄。據中廣聯合會學術部表示，上述文章作者確實就係女星楊冪。另《中國廣播電視學刊》編輯部相關工作人員表示，該刊發表文章「不收取編輯費、版面費等任何費用」。

網友就文章進行查重，發現此論文查重率過低，只有0.9%，字數太少，同時網友用AI內容生成演算法檢測則發現，文章利用AI生成嘅相似度就35.8%，即被網友質疑佢疑使用AI技術，達唔到發刊標準。

網友質疑，即使好多喺名校就讀嘅學生，要想成功喺該欄目發表論文，除自身要具備極強嘅寫作能力同文學基礎，仲需要付出大量時間去準備相關課題，查找文本數據，更需借助導師嘅專業指點，只從大學表演系畢業嘅楊冪貴人事忙，網友即考究佢喺繁忙行程中是否有時間完成咁複雜工序，更有網友指外在條件令楊冪有「詐欺」嫌疑。

同時亦有網友力撐偶像，指出自楊冪手筆嘅3000幾字論文，係談及自己演嘅角色，寫個人感受，自然查重率低係好正常，仲大讚佢持續提升自己知識係藝人榜樣，而佢發表嘅「交流之窗」正係畀影視從業人員交流經驗嘅欄目，同畢業論文性質唔同。「#楊冪論文查重率#」話題更被推到熱搜榜首。

今日（25日）中國新聞週刊表示已獲悉並關注網友質疑，目前正商議：「因為是一個熱門議題，中廣聯合會會有一個統一意見。」