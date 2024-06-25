陳凱琳趁後生啖啖肉　恨拍戲又驚1件事分心

藝人陳凱琳（Grace）今日（25日）出席活動，身為三子之母的她，除了照顧家中小朋友，亦忙於發展自己的KOL事業，她表示自小已是一個Well planned的人，帶小朋友上學前會跟他們一起買定一星期食物，那便可以騰出更多Me time處理其他事情。

日前是Grace 33歲生日，她表示生日願望是希望一家人身體健康，她説：「依家啲病開始年輕化，以前啲人會講40歲要開始每年身體檢查，但依家如果有能力最好早啲開始。」她表示早前作身體檢查後，發現自己膽固醇輕微偏高，笑指或因她喜愛吃甜品有關：「我老公成日都笑話：『你到我呢個年紀你就唔會咁樣食嘢㗎啦！』咁即係重有幾年，哈哈！」她表示老公鄭嘉穎吃得非常清淡，透露日前老公陪她到雲南過生日，吃她最愛麻辣火鍋作生日飯：「我哋食鴛鴦鍋，佢嗰邊係冬瓜、瘦肉清湯，我嗰邊係滿滿嘅花椒同肉，侍應好自然咁將肉嗰邊向住我老公，我老公同佢講唔該掉轉。」

她指老公經常提醒她不要吃太重口味，否則到身體出問題都是要自己負責，但笑言習慣了很難回頭，不過有了小朋友後亦明白要作轉變：「對自己好之餘亦以身作則，著重自己健康小朋友都會跟住做。」她指最初每星期為小朋友預備餐單時，會很民主的問他們想吃甚麼？不過老公會立即提醒她千萬不要問，否則肯定每餐都會吃大量肉類，所以現時會控制他們的餐單有3份肉加7份蔬菜，問到小朋友會願意食？她笑指：「佢哋返到學校得呢樣嘢，肚餓起嚟都要食，哈哈！佢哋依家好鍾意食西蘭花、粟米。」她指老公對食物要求就相對簡單：「有時拍劇食飯時間唔多，可能得幾分鐘扒個飯，所以佢最緊要健康同飽肚。」問到她會否有戲癮想拍劇？她坦言也很想，但估計自己到時又會掛住家中小朋友，令她未必能專心演戲。