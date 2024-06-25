超爽體驗！坐直升機賞東京晴空塔

到日本旅遊想感受「飛」一般觀光角度的話，最近當地不少直升機旅遊公司推出了獨特項目，注目的有從埼玉縣三鄉市出發旳「東京夜景飛行計劃」，以不到港幣$1,000的超筍價格便可坐直升機居高臨下盡覽東京晴空塔等地標！另外，京都及名古屋亦有食肆和酒店炮製結合直升機觀光的方案，令美食及住宿增添額外的難忘體驗。

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全新設施 就腳出發

提供直升機觀光服務的AirX，早前趁於埼玉縣三鄉市的新直升機場開幕，同步推出「東京夜景飛行計劃」。此直升機之旅每次最多可載4人，分別有3種搭乘時間（15、25及50分鐘）可選，其中15分鐘行程會飛往晴空塔周邊兜風，收費為¥79,800（約HK$3,990），4人均分的話不用HK$1,000，可謂相當划算！想更盡興的話，則可選收費為¥189,000（約HK$9,450）的50分鐘行程，會駛往晴空塔、東京鐵塔及橫濱港未來21等地標一帶。交通方面，從秋葉原站乘筑波快線到三鄉中央站後（約20分鐘），再轉搭約6分鐘的士便可到達新直升機場，十分就腳。若果意猶未盡，AirX早前亦炮製了伊豆長岡溫泉京急酒店的一泊兩食住宿計劃，可從東京或橫濱乘搭直升機前往伊豆市修善寺，全程約50分鐘（東京出發）或35分鐘（橫濱出發）。入住附有露天風呂的特別複式套房，並享用當造食材烹調的會席料理。此住宿計劃還包含修善寺虹之鄉公園的門票，可順道欣賞時令花卉和自然風光，2位（直升機單程）收費¥288,000起（約HK$14,400）。

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古都名勝 大飽口福

京都是日本數一數二的著名古都，洋溢着濃厚的歷史氛圍，如果飛至半空探索當地名勝，更可為旅程留下深刻印象。經營直升機旅遊的Space Aviation於今年2月開始，與GLION集團旗下餐廳京料理箔合作推出「京都市內環遊航程+季節性會席料理套餐」。此套餐將直升機觀光及於高級食肆用餐兩者結合起來，你既可乘搭直升機俯瞰整個京都，於20分鐘的航程途經伏見桃山城、伏見稻荷大社、東福寺、三十三間堂、清水寺和平安神宮等當地招牌景點，航程結束後更能與直升機合照留念。之後會前往京料理箔享用會席料理，該餐廳前身為幕末志士武市半平太的舊居，餐廳將保留着舊貌的房間改為私人包廂，除了可感受遺留下來的歷史痕迹，每間房間更設有園林景觀。而餐廳的主廚竹嶋則利用時令食材炮製出「讓五感能享受到四季變化」的多道料理，食客邊用餐邊欣賞環境，無論眼睛及味蕾均大感滿足！費用每人¥62,700（約HK$3,135）。

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周年紀念 豪華套房

在璀璨夜景襯托下，與愛人於高空慶祝重要周年紀念日或求婚，相信更能留下難以忘懷的回憶。於名古屋市開業近90年的名古屋觀光Hotel早前推出了「周年紀念日和求婚～直升機夜間飛行計劃」，同樣以直升機觀光作招徠。計劃提供3種飛行方案供選擇，分別有飽覽名古屋夜景的黃金路線（15分鐘）、飛往三重縣桑名市名花之里和賞名古屋夜景的白金路線（30分鐘），及三重縣以夜景聞名的四日市工業區加名古屋夜景的鑽石路線（40分鐘）。而酒店於2021年將9至11樓改裝為Espacio Timesharing For Urban樓層，炮製了54間以「富裕階層第二所房子」為概念的 Espacio豪華套房，計劃便入住該款套房，面積達63平方米，布置摩登富格調，房內更備有廚房及洗依乾衣機等設備。計劃同時提供半瓶深受歐洲皇室喜愛的酩悅香檳及Room Service早餐，讓你可享受寫意的二人世界。兩人1房收費¥189,400起（HK$9,470）。