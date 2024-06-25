東冲有料到：動漫勢力救香江

太原街有中式食肆推出以《Ultraman》為主題的點心及食品，而且店舖亦有相關擺設讓大家打卡！（胡慧冲提供）

最近香港興起北上消費，留港消費的人愈來愈少，這個趨勢難免會影響經濟。為了促進消費，香港政府除推出夜繽紛、放煙花外，於7至8月期間更找來日本國民級動漫《多啦A夢》在尖沙咀星光大道舉行大型展覽，吸引本地及外國的《多》粉絲到來見識一番。

與此同時，本地商家亦積極找來動漫勢力炮製驚喜。為了配合日本的特撮經典《Ultraman》（奧特曼，港暱稱鹹蛋超人）全新系列《Ultraman Arc》於7月在港播放，九龍灣某商場舉行了相關展覽外，灣仔太原街的中式食肆更推出以《Ultraman》為主題的點心及食品，並有超人及怪獸擺設作打卡位。

而旺角東站的酒店則有梳乎蛋（GUDETAMA，或譯蛋黃哥）主題的Afternoon Tea Set，食物選擇豐富外，造型更落足心機，呈現梳乎蛋的可愛模樣，十分維妙維肖，而且價錢亦夠實惠。食客在餐廳內更可邊食邊遠眺港鐵列車行駛及獅子山景色。

三管齊下，相信會刺激本港的暑期消費。如果再加上小弟一大心頭愛《幪面超人》的話，那就Very Good了。

胡慧冲