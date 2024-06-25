右軚版D9終於抵港　現身DENZA九龍灣旗艦陳列室

內地電動車熱浪停不了，這次輪到比亞迪集團旗下豪華新能源汽車品牌DENZA（騰勢）。頭炮在港推出的是D9純電動7座豪華MPV，或許不少車迷之前已見過它，不過當時只有左軚版，現在終於等到右軚版D9正式抵港，並在全新DENZA九龍灣旗艦陳列室和車迷見面。

D9車長逾5.2米，高逾1.9米，車重約2.8噸，是一架巨無霸MPV。輸港D9將提供前驅版及四驅版，兩版本均搭載103kWh 比亞迪LFP刀片電池，分別擁有600km及580km續航力（NEDC）。至於綜效馬力和扭力，前驅版分別為308hp和360Nm，四驅版則為369hp和470Nm，完成0-100km/h加速分別需9.5秒及6.9秒。若以高達166kW DC直流快速充電或11kW AC交流電中速充電，充電時間分別約30分鐘（30-80%）和9.5小時（100%）。

除動力規格數值上，四驅版的隨車標準配備更多更齊，包括多配備智慧阻力懸掛系統、12吋抬頭顯示器、駕駛者疲勞偵測連分心檢測、前方交通穿梭警告及煞車輔助功能。全車座椅均以頂級 NAPPA 真皮座椅包覆，前及中排座椅都有按摩功能。「一換一」意向售價前驅版不到$67萬起，四驅版再多$8.5萬，加埋為了迎接D9登場，總代理富騰汽車（仁孚行集團成員）早在月前已拋出車上刀片電池終身保用的震撼彈（僅適用於每年行駛里程少於30,000km的車輛），各位MPV車迷點睇呢？