「郭珮文2.0」港姐面試爆乳上位　毫無預警宣布：我退出了

《2024香港小姐競選》首輪面試於上周一（17日）順利完成，出席面試佳麗質素不俗，當中以黑色小背心上陣盡豐滿身材的丁雨然，令人留下深刻印象，她的出現即獲封「為郭珮文2.0」，更被視大熱人選。26歲的丁雨然報稱剛在英國倫敦大學學院畢業，完成了兩個碩士學位的她表示正在「搵工」。

連日來，不少有份出席面試的佳麗分別透過社交平台報喜，表示已收到第二輪面試通知。結果，有網民問丁雨然是否成功進入？她竟然說：「我退出了！」不過她未有透露退出的原因，但已令網民感到相當失望，擔心往後未有機會再能目睹她的風采。

不過，有當日面試的佳麗大爆首次面試時的流程，事前需按指示分批進入更衣室更換泳衣，換好泳衣的佳麗需回到房間中等候，由於需要安排分批影相及見評判，所以說參賽者需要在冷氣房等待：「等嘅時候真係凍到癲。」身為師姐的郭珮文被問此事，坦言面試是好深刻的一個大場面：「嗰次着泳衣面試對我嚟講係好深刻好大嘅場面。因為同一時間好多女仔都要着泳衣，我仲好似麻甩佬咁係咁望。不過着完泳衣喺度等都要等幾個鐘先見到評判。我好記得當日等見評判嘅時候，如果覺得凍嘅時候，我係會不停係咁郁，同埋我係見過有佳麗係凍到周身軟晒攤咗喺度冇晒力，成件事都係有啲凍。」她表示如果有佳麗帶備外套到場，而該件褸夠大件的話，會兩個女仔一齊摟住用，如果沒有自備外套到場嘅話真的要捱凍了。如果個女仔肯出聲應該都會有人幫到， 不過成件事係有點凍。