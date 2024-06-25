朱晨麗激戰大隻男　被電線箍頸兼扯頭髮拖行

藝人朱晨麗於無綫新劇《反黑英雄》不乏動作戲，當中與飾演毒犯的李善恆一場埋身肉搏戲相當搶Fo！二人拳來腳往激戰一輪，朱朱即將大隻仔李善恆撻爆玻璃，大隻仔之後反擊把朱朱擒獲、將其整個人抱起兼猛力撞向天花板，力度之大令假天花也被撞至粉碎。之後大隻仔乘勢追擊，手執電線用力箍實朱朱頸項之餘，又猛力扯朱朱頭髮將其拖行，完全沒有憐香惜玉。

對於劇中連場打戲，朱朱受訪時坦言是一大挑戰：「第一次演戲畀人打，因為之前都係做啲比較好打嘅角色，但今次啲對手全部都係重量級，好勁、好打得！知道要接呢個角色後，我都有特別去操Fit啲自己，武指同導演都好錫我，知道我係舞蹈員出身，特別設計咗啲我比較擅長嘅動作畀我，等我打得靚啲之餘，觀眾都睇得好爽。」

談到與李善恆激戰戲，朱朱表示箍頸、撞假天花等都是後來加插：「導演睇咗第一次拍攝後，覺得呢場戲有好多細節位可以拍得精彩啲，所以拍咗第二個版本，加咗啲箍頸、撞天花板同埋一嘢揈落牆呢啲動作。」朱朱續指為求呈現最真實畫面，很多動作都是親身上陣，並透露拍攝被箍頸戲時險生意外：「我其實出現咗失誤，原本我係要好快咁伸隻手指入去條電線度，等佢唔好箍得咁實，但係嗰吓我失誤擺唔到隻手指入去，當時我又嗌唔到出聲，標晒眼水咁，同條脷係好自然咁樣伸咗出嚟，大家以為我係演緊戲，好彩最後都冇事，導演都話嗰一Take係最好！」