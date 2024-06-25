《新聞女王》拍電影版！胡定欣哽咽憶與黎耀祥意外結緣

無綫拉大隊到上海出席《Hello Hong Kong．你好TVB》發布會，電視廣播有限公司行政主席許濤、總經理（節目內容營運）曾志偉、總經理（商務營運）蕭世和、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、77工作室有限公司總裁鍾澍佳等高層都有出席盛會。至於藝人方面有黎耀祥、陳豪、林保怡、黃宗澤、陳展鵬、陳山聰、譚俊彥、馬國明、張振朗、袁偉豪、楊茜堯、胡定欣、林夏薇、龔嘉欣、姚子羚、劉佩玥、高海寧、蔡潔、張曦雯及陳曉華等。

男藝人方面各有「型」態，當中以陳豪的中山裝及書生型圓框眼鏡最為搶鏡；女藝人方面亦各有各靚，劉佩玥、高海寧不約而同以黑色大露背晚裝亮相，前者較Lady、後者的低胸西裝褸則艷麗型格兼備；林夏薇、胡定欣分別以仙氣及強人Style的透視裝亮相。而楊茜堯、張曦雯及龔嘉欣的晚裝亦各有小心思，尤其楊茜堯的貼身白色水晶閃片晚裝將其美好身段表露無遺。

未來，無綫於劇集、綜藝、新聞資訊節目等各方面均繼續會與內地各平台保持高密度合作，劇集方面，有黃宗澤、袁偉豪及蔡潔主演的《法證先鋒VI倖存者的救贖》、楊茜堯及林夏薇主演的《黑色月光》、陳展鵬、劉佩玥主演的《巨塔之后》及黃宗澤、高海寧、馬國明、陳曉華、譚俊彥主演的《新聞女王2》；陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚主演的《反黑英雄》、陳豪、譚俊彥、張曦雯、龔嘉欣主演的《企業強人》、黎耀祥、胡定欣主演的《巾幗梟雄之懸崖》，及林保怡、張振朗主演的《刑偵12》。席間播放了《法證VI》、《黑色月光》、《反黑》、《企業》及《懸崖》的最新版本片花，當中《企業》片花盡顯氣派，打正旗號全實景拍攝，場面盛大壯觀。主角龔嘉欣透露等了足足10年才等到加入《強人》品牌系列的機會，故感到十分興奮。

至於網民高度期待的《新聞女王2》，於發布會上落實於年底12月左右開拍，5位主演與總監製鍾澍佳（佳導）齊齊上台宣傳造勢，佳導更宣布《新聞女王》將開拍電影版：「《新聞2》故事差不多完成了，但我們發現有塊很小的碎片缺乏了，為令故事更完整，我們打算開拍電影版。」說到此處，全場掌聲雷動。談到引發外界關注的兩大新角色，佳導透露其中一個「特別壞的主播」角色，已落實由強勢回歸對抗Man姐（佘詩曼飾）的陳曉華擔綱，至於另一個「特別好的主播」角色，則暫未敲定最終人選。佳導還透露黃宗澤是次的加入，主要任務亦是對抗Man姐。

同樣萬眾期待的，還有《黑色月光》及《刑偵12》，先說《黑色》，茜堯及薇薇上台時，笑言雖然看了很多次片花，但每次都忍不住激動至顫抖。已多次與黎耀祥合作的胡定欣，上台談到與祥仔的緣分時，竟忍不住感觸哽咽，原來定欣初入行時曾因「一個意外」、與祥仔在《巾幗梟雄》中有同框機會：「當時有個女演員拍了一天後發現自己懷孕了，我才有機會演那個角色。對於我和祥仔來說是一個很深的緣分，15年前種下的種子，如今我再有機會參演一個這麼經典的劇集系列品牌，真的是很好的回憶。」至於昨晚開播的《反黑》，4大主演上台宣傳時十分搞鬼，更上演搞笑版警匪對峙，袁偉豪與山聰分別以水樽及咪高峰扮槍之餘，二人更就「衞生」問題爭辯不休，讓姚子羚笑破肚皮。

綜藝方面，無綫將與內地及其他亞洲製作團隊打造《聲生不息‧港樂季2》及《中年好聲音-星馬及大灣區版本》等大型跨地域合作項目。當中無綫與內地平台合作的《2024 TVB無綫藝員訓練班》即場宣布舉行招生計劃，同是藝訓班出身的陳展鵬、定欣及振朗，及曾在《無限超越班》接受過演戲訓練的高海寧齊齊現身為招生活動呼籲，自揭是第7屆訓練班出身的展鵬，搞笑指可能因自己保養有道，所以大家都記不起他1995年已經出道。