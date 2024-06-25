莫文蔚戲癮大發　完成巡唱望再戰影壇

歌手莫文蔚（Karen）今日（25日）以特別嘉賓身份，出席巴黎服飾與珠寶珍藏展覽揭幕活動，更特意為展覽錄製了三語聲音導賞。穿上湖水藍色旗袍的她，盡顯弗爆身形，她表示以廣東話、英文及普通話分別錄製了3段導賞聲帶，笑言冇難度，只用了約2個小時便錄好：「好Enjoy，因為細個成日參加朗誦比賽，所以好鍾意攞住稿嚟讀、念詩。」她指加上自己亦愛時研究衣着打扮及珠寶，故今次活動非常適合她。鍾情旗袍的她，表示早前於上海度身訂造了十多件旗袍：「旗袍有個好處，你要Keep住自己嘅身材唔可以變，一有少少肥咗你都會知道，要檢點啲喇，哈哈！」

莫文蔚笑指自己也有肥的時候，例如放假不用工作的日子會比較放縱，不過近期忙於內地巡唱故要保持窈窕：「今次係限量版，做5、6個城市，啱啱喺北京鳥巢做咗第一場，好High 好High！」她指面對6萬觀眾很興奮，又坦言能作為首位於北京鳥巢開騷的流行音樂女歌手心感榮幸，表示7月尾會到上海開第二場。她指老公亦有陪她到北京開騷，不過之後未必能每場陪伴，但媽咪則會看足整個巡唱：「佢睇到好High！」

另提到她早前完成了電影《焚城》拍攝，她表示應該在今年下半年開始為電影宣傳，又指跟戲中男主角對上一次合作已是十多年前，能再次合作相當高興，又指今次電影內有大量專業名詞，故需要努力「咪書」記對白，而多年未有拍電影的她，笑言今次拍攝挑起了她的戲癮，希望今年完成巡唱及手上工作後，能有機會再拍電影。