楊謹華《乘風2024》被Foul　長文感恩：寶貴經驗

台灣女星楊謹華早前參與內地綜藝節目《乘風2024》，不過經過幾輪比賽後，最終也未能再下一城，昨日謹華於社交網發文，宣布其乘風之旅暫時告一段落，她寫道：「92天的相聚，350個小時的訓練，這裏頭的每個畫面都還是歷歷在目，相信它也會永遠深刻的在我腦海裏。」更指感謝《乘》節目邀請她參與，讓其人生多了一部分精彩，還感謝每一位相知相惜的姐姐們，讓她看到女人們的韌性與包容。

謹華亦同時感謝一班曾參與該節目的師姐們，如陳嘉樺(Ella)、A Lin、王心凌、陳意涵及一眾親朋好友，於她比賽期間給予無時無刻的關心及溫暖。由於唱歌、跳舞非謹華的強項，故謹華於過程間也衝破很多心理障礙：「我要謝謝的是這路上給我指教的人們，唱跳絕對不是我的強項，但它絕對是我的熱愛！實現小時夢想，跳開舒適圈是我這次來到乘風的目的！所以有任何的指教我都樂意接受，這段時間辛苦了！感謝了！最後！想要好好的感謝自己！謝謝當初的決定，謝謝一路的拚命，謝謝我的堅持、我的勇敢！人生不要做後悔的事，也不要懷疑自己能不能做，只有你『想做』或『不想做』，楊謹華你很棒！！你做到了！」