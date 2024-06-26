【是日通勝】

農曆五月廿一

甲辰年 庚午月 辛酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：掃舍、整路、理髮

忌：出行、造酒、開渠

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：38、07、45

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

金牛座：愛情運最強，用心培養感情，伴侶更愛你。

雙子座：運勢好壞參半，財運下跌，桃花運則上升。

巨蟹座：不滿現狀，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

獅子座：保持樂觀，多展露笑容，愛情運直線上升。

處女座：謹記財不可以露眼，小心誤中騙徒的陷阱。

天秤座：感受到身邊人的關懷，是時候回饋對方了。

天蠍座：財運跌幅顯著，在開源節流上要多下苦功。

人馬座：模棱兩可的態度要戒，以免變事業絆腳石。

山羊座：獲幸運之神眷顧，感情生活更是如魚得水。

水瓶座：容易帶着情緒工作，待人接物不宜太計較。

雙魚座：行好運也應低調一點，以免惹上是是非非。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）兔 易破財

鼠：避免先使未來錢，必須注意收支平衡。

牛：運勢平平穩穩，所有事都在意料之內。

虎：能夠做到知己知彼，對事業發展有利。

兔：是日沖煞，有失財風險，需節約開支。

龍：情緒易失控，宜找好友為你排難解憂。

蛇：受壞習慣拖累，工作上容易犯小錯誤。

馬：財運不錯，但處理大額投資務必謹慎。

羊：遇到問題有商有量，感情關係更融洽。

猴：貴人帶來事業發展機遇，要好好把握。

雞：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

狗：得罪人多，稱呼人少，宜檢討說話技巧。

豬：有事業心是好，但不能忽略伴侶感受。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

打工？創業？

打工還是創業？相信是很多打工一族都思考過的問題，而且合適與否，的確因人而異。然而，單就面相而論，卻可簡單解說一下作為參考。

面相分為上停、中停和下停。

上停是由髮際到眉毛而上，亦即額頭部位，這象徵着個人的思考能力、精神狀態。上停飽滿的人，適宜從事技術支援或策劃性的工作，因為這些人思路較為清晰，若再加上印堂飽滿，最適宜在大機構或政府部門發展，必然官運亨通。

由眉毛至鼻頭為中停，中停象徵個人的社交能力及人際關係，中停好（即眉、眼、顴、鼻均稱）的人，適宜擔任市場推廣、公關等職務，可贏取各方的信任。

下停，自鼻子以下部位，象徵個人的實行能力，此部位飽滿而呈四方者，最適宜創業，因為這些人較為實際、不談空想，是不折不扣的生意人。