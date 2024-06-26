星玄｜娜扎簪花造形古韻味十足　網民大讚如仙女下凡

今日係6月26日農曆五月廿一，最旺嘅生肖係肖猴，有貴人帶來事業發展機遇，要好好把握機會。肖猴嘅娜扎近日憑電影作品《傳説》，參加上海國際電影節，一身性感打扮登場，成為全場焦點。佢着住黑色低胸長裙，雙峰之下可見深長事業線，完全冇輸畀其他同場女星，而娜扎喺《花兒與少年好友記》入面，都玩得非常投入，完全冇偶像包袱，喺水上環節，娜扎唔小心跌落水，搞到非常狼狽，雖然咩形象都冇晒，但係娜扎完全唔介意，今日工作運非常好，對於工作咁搏命，一定有好多貴人幫你，引領事業高峰。

娜扎繼喺《花兒與少年好友記》着三點式火辣比堅尼後，最近又喺另一旅遊節目《旅行任意門》中，穿上藍色吊帶衫配牛仔褲，並頭戴簪花，唔少網民見到後都大讚娜扎「又靚又可愛」、「如仙女下凡一樣」。

至於幸運星係雙魚座，會行好運，但也應該低調一點，以免惹上是是非非。雙魚座嘅Angelababy因舊年疑於巴黎觀看19禁演出，而被內地封殺，但最近終於都有望正式復出，呢排有傳佢主演嘅古裝劇《相思令》，已經獲得過審，有機會喺今年上映，而且佢嘅工作室公布咗Angelababy着古裝嘅靚相，令到一眾粉絲好期待，加上日前baby出席品牌活動，着住吊帶兼短裙現身，狀態大好，唔少網民見到生圖，都大讚佢係「神顏」，今日行好運，但係都要低調一啲，以免節外生枝。